Фарид Мухаметшин: Татарстан вносит свою лепту в развитие российско-белорусских связей

Татарстан вносит свою лепту в системную работу по развитию регионального аспекта российско-белорусских связей. Об этом заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин на девятом форуме регионов Беларуси и России, который прошел в Гродно, сообщает пресс-служба парламента республики.

«В 2004 году было подписано соглашение между правительствами Беларуси и Татарстана о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. И на этой базе за прошедшие годы удалось серьезно продвинуть продукцию татарстанских и белорусских предприятий на наших рынках, на взаимовыгодных условиях увеличить товарооборот», – сказал Мухаметшин.

По его словам, на протяжении последних десяти лет Беларусь входит в пятерку основных внешнеторговых партнеров Татарстана. Товарооборот между республиками в прошлом году составил более 850 млн долларов.

Глава парламента отметил, что татарстанские производители ценят белорусскую сельхозтехнику и оснащают ею свои предприятия. И на сегодня значительную долю технопарка агропромышленного комплекса Татарстана составляют белорусские сельхозмашины: тракторы и кормоуборочные комбайны – более 60%, зерноуборочные комбайны – 40%.

«Ежегодно проводимые в Татарстане Дни поля не проходят без представительной делегации из Беларуси. Наши коллеги приезжают с большим ассортиментом выставочной продукции, и каждый раз он обновляется», – подчеркнул Председатель Госсовета.

В настоящее время на базе основанного еще десять лет назад в Елабуге предприятия Минского тракторного завода «МТЗ-Татарстан» создается единый сервисно-сбытовой центр белорусских машиностроительных предприятий, в котором будет представлена продукция «МТЗ», «МАЗа», «Белавтомаза», «Гомсельмаша», «Бобруйскагромаша» и «Амкодор-агро». Здесь будет также работать центральный склад запасных частей, предусмотрено развитие сборочного производства тракторов «Беларус».