Фарид Мухаметшин: Татарстан в тесной взаимосвязи работает с федеральным центром

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан в тесной взаимосвязи работает с федеральным центром над решением текущих и перспективных задач. Об этом заявил журналистам на итоговой пресс-конференции Председатель Государственного Совета республики Фарид Мухаметшин.

«Без тесной связи и взаимодействия с федеральным центром никаких успехов не добьешься. Мы должны соблюдать федеральные законы. Мы участвуем в федеральных программах, финансируемых из бюджета РФ. Еще много других вопросов, которые нужно решать вместе с федеральными законодателями», – сказал он.

По словам спикера парламента, в последние годы не наблюдается «перетягивания» полномочий у регионов России. «Этого осознанно стало меньше. Озадачивают парламентариев, а также органы власти субъектов РФ – самый близкий к народу уровень власти», – отметил он.

Госдума и Совет Федерации показывают, что доверяют парламенту Татарстана, государственной власти республики, добавил Мухаметшин.

«Председатель Госдумы Вячеслав Володин даже сказал, что наши законодательные инициативы, как правило, рассматриваются в первоочередном порядке, что мы поднимаем актуальные вопросы, касающиеся не только Татарстана, но и других регионов. И они их рассматривают с позиции, которую мы предлагаем», – подчеркнул он.

Мухаметшин также заметил, что ни одного жесткого отказа законодательные инициативы Татарстана от Госдумы не получали. «Возможно, законодательных инициатив стало меньше, мы их сократили, поскольку тесная взаимосвязь налажена», – пояснил он.