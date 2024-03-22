Фарид Мухаметшин: Татарстан в числе лидеров среди регионов России по явке на выборах

Татарстан в числе лидеров среди регионов России по показателям явки на выборах Президента страны. Об этом заявил Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин на заседании президиума парламента.

«Важно, что за три дня татарстанцы показали рекордную явку, значительно превысившую показатель предыдущих президентских выборов 2018 года. Тогда явка была 77,5%. В этот раз на составила 84,6%», — сказал Мухаметшин.

Глава парламента поблагодарил избирателей Татарстана за активность и ответственность.

Он подчеркнул, что выборы Президента России как в стране, так и в республике прошли на высоком организационном уровне, в строгом соответсвии с законодательством, без жалоб и нарушений.

По итогам подсчета 100% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получил 87,28% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,2%. В Татарстане, по утвержденным данным ЦИК, Путин набрал 88,74% голосов, Харитонов — 4,83%, Слуцкий — 3,93%, Даванков — 1,53%.

Восьмые по счету выборы Президента России прошли 15, 16 и 17 марта.