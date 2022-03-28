Фарид Мухаметшин: Татарстан предпринимает меры для стабилизации экономики

Председатель Госсовета Татарстана, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Комиссии Генсовета партии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом в Москве. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

«Как сказал Сергей Викторович [Лавров], это переломный этап в историческом развитии цивилизации. И в этой обстановке объединение наших усилий межнационального мира и согласия в наших регионах становится актуальным. Поддержка превентивных мер, который принял Президент России, действий наших вооруженных сил – все это объединило всю большую страну. Мы поддерживаем эту политику», – прокомментировал Мухаметшин итоги заседания.

Он подчеркнул, что Татарстан предпринимает меры для стабилизации экономики, противодействия санкциям западных стран. «Многонациональный народ уверенно смотрит в будущее и ждет завершения этих процессов. Были ценные предложения от Уполномоченного по правам ребенка и депутатов Госдумы от „Единой России“ об усилении работы с соотечественниками. Предложения, прозвучавшие сегодня на заседании, найдут поддержку во всех субъектах России и в Татарстане в частности», — добавил секретарь регионального отделения партии.

По поручению Президента России Владимира Путина лидеры предвыборного списка «Единой России» возглавили специально созданные партийные комиссии. Руководителем комиссии по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом стал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На заседании он сообщил о подготовке новых мер по поддержке соотечественников и русскоязычного населения, проживающего за рубежом.