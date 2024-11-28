Фарид Мухаметшин: Татарстан нуждается в мигрантах, и их дети должны учиться

На пятом заседании Государственного Совета РТ VII созыва депутаты рассмотрели федеральный законопроект, связанный с изменениями в законе «Об образовании в РФ». Он обязывает детей иностранцев при поступлении в общеобразовательные организации проходить тестирование на уровень владения русским языком.

Парламентский Комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам одобрил проект закона. Однако не все депутаты из других комитетов его поддержали.

«Обязательное тестирование вводится для обеспечения успешного освоения иностранными гражданами образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на государственном языке России. Кроме того, законопроектом предусмотрено, что лица, незаконно находящиеся на территории РФ, не могут быть приняты в школу», — раскрыл суть изменений депутат Айрат Зарипов.

Свою позицию по этому вопросу высказал парламентарий и Герой России Расим Баксиков. По его мнению, ребенок, не посещающий школу, в будущем может стать правонарушителем.

«Во-первых, это будущий бандит. Во-вторых, если он не знает русского языка и не пойдет в школу, где он будет его учить? И в-третьих, это заранее создает предпосылки для того, что патриотом он не станет. Надо искать другие способы. А мигранты нам нужны в любом случае. Самый важный ресурс — это люди», — подчеркнул Баксиков.

«Логика в этом есть. Если мы не будем принимать не знающих русский язык детей в школы республики, то они на улице останутся, без образования. Наверное, это создаст проблемы. Как нам быть? Может быть, выработать предложения? Мы попросим федерального законодателя, чтобы он нашел подходящий выход, решение, чтобы снять эту проблему», — поддержал депутата Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По словам главы парламента, Татарстан нуждается в мигрантах, поскольку на предприятиях и производствах нужны рабочие. «Они приезжают к нам, и их дети должны учиться, но для этого надо создавать условия», — отметил он.