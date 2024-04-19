Фарид Мухаметшин: Татарстан направил деньги на защиту крупных предприятий от атаки БПЛА

Фото: gossov.tatarstan.ru

Татарстан направил финансовые средства на защиту крупных предприятий от атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на 53-м заседании парламента.

«Мы потратили деньги на защиту наших крупных производств, направлены средства на покупку оборудования, мешающего действиям этих устройств. Но пока идет СВО, поддержка украинских националистов, которых снабжают до зубов деньгами, оружием, снарядами, всем надо быть готовыми к тому, что, к сожалению, и до нас долетают БПЛА», – сказал спикер.

Мухаметшин добавил, что татарстанская экономика привлекательна для недругов, поэтому дроны направляют и в республику. По его словам, этот вопрос на прошлой неделе еще раз обсуждался на совещании у Раиса РТ Рустама Минниханова.

Вопрос об атаке беспилотников на заседании поднял депутат Альберт Ягудин. Он напомнил, что уже больше года выступает по вопросам совершенствования гражданской обороны в республике.

«2 апреля БПЛА атаковали критические объекты в Елабуге, Нижнекамске. 17 апреля Татарстан снова подвергся атаке БПЛА. На этот раз оперативно развернутая система противовоздушной обороны в Елабужском районе сбила украинский беспилотник, отразив очередной выпад киевского режима. Этот факт подтвердило Минобороны», – подчеркнул парламентарий.

Он заявил, что после февральского семинара-совещания с МЧС не было никаких подвижек по вопросу гражданской обороны. «Ранее мы просили о создании административной комиссии для проведения проверок, инициативной группы на уровне комитета для продвижения законодательной инициативы по изменению в законе о государственной тайне. МЧС пошло на встречу, но ответственным за это никого так и не сделали», – отметил Ягудин.

Депутат убежден, что татарстанцы должны знать о местах, где расположены бомбоубежища. В настоящее время казанцы могут получить эти данные только в администрации района или у управляющей компании, продолжил он.

«Однако нам говорили, что информация о таких местах – это государственная тайна. Где правда? Если закон является преградой, его надо менять», – заключил он.