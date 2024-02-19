Фарид Мухаметшин: Строительство жилья будем наращивать в сельской местности

Татарстан планирует увеличить строительство жилья в сельской местности, чтобы удержать там жителей. Об этом сообщил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на заседании Совета Арского района.

«Много жилья строим в крупных городах. Правда, сейчас на это немного самокритично начали смотреть. Чтобы закрепить сельчан, строительство будем наращивать в сельской местности», — сказал глава парламента.

Мухаметшин напомнил, что в прошлом году в республике ввели 3,3 млн кв. метров жилья. «Татарстан занимает первые позиции в России по объему введенного жилья», — подчеркнул он.

Оценивая результаты Арского района за 2023 год, Председатель Госсовета назвал их в целом положительными.

«Много сделано. Понятно, что год был непростым из-за санкций, которые действовали на экономику. Но многие показатели успешно выполнены. Реализуются госпрограммы и национальные проекты. Полученные средства используются целевым образом во благо района», — отметил он.

Глава парламента добавил, что в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов Татарстана за прошлый год Арский район продемонстрировал положительную динамику, поднявшись на 38-е место. В 2022 году район был на 43-й позиции.

Объем отгруженных товаров собственного производства увеличился на 7,4 млрд рублей по сравнению с 2022 годом. Существенно вырос индекс промышленного производства — на 138,6%, констатировал спикер.

При этом, по его словам, в муниципалитете ниже среднереспубликанского показателя денежные доходы на душу населения. Так, за девять месяцев 2023 года они составили 24,6 тыс. рублей (40-е место), тогда как в целом по республике — 48 тыс. рублей.

«У вас потенциал большой. Есть предмет для роста. Не будете поднимать зарплату, народ будет уходить на другие производства или даже менять место жительства», — предупредил Мухаметшин.

Он также заметил, что в районе зафиксировано снижение инвестиций в основной капитал. За девять месяцев 2023 года этот показатель составил 3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года он снизился на 20%.

«Общая для всех сельских районов беда — убыль и старение населения. У вас составляет 115 человек. В 2018 году было 89. Добавляется дорожно-транспортная аварийность. Преобладающая часть ДТП с погибшими произошли на дорогах местного значения», — заявил глава парламента.

В Арском районе за прошлый год случилось 35 ДТП с пострадавшими, в них три человека погибли и 53 получили ранения.

Мухаметшин призвал своевременно устранять аварийные участки дорог, усилить контроль над производством дорожных работ, безопасностью пассажирских и школьных перевозок.

До начала заседания Председатель Госсовета посетил многопрофильный лицей имени Г. Курсави. Объект был сдан к сентябрю 2023 года.

Строительство школы на 500 учащихся стало уникальным проектом для сельской местности.

Здание школы состоит из трех этажей. Здесь имеется восемь кабинетов начальных классов, две игровые комнаты для групп продленного дня, кабинет для кружков. Старшие классы обучаются в 18 учебных кабинетах.

Для уроков технологии оборудованы мастерская трудового обучения, кулинарный кабинет и кабинет кройки и шитья. Кроме того, есть спортзал, столовая на 250 мест, актовый зал на 200 мест, два читальных зала, кабинеты логопеда и педагога-психолога.

«Порадовался, что есть такая школа. Учителя, учащиеся и их родители — счастливые люди. В районе есть инициативная группа, которая поддерживает разные направления народного творчества. И в школе на это обратили внимание, создают кружки», — поделился впечатлениями Мухаметшин.