Фарид Мухаметшин стал участником парламентского урока «Выбираем будущее» в лицее Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В многопрофильном лицее №187 Казани сегодня прошел парламентский урок «Выбираем будущее», посвященный разъяснению основ избирательной системы Татарстана и России в целом. Участие в нем принял Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Такие уроки очень важны. И предстоящие выборы недооценивать нельзя. Так вы вступаете в большую гражданскую жизнь страны со своими полномочиями. На первом этапе получаете паспорт гражданина России, а на втором, с 18 лет, — право формировать органы государственной власти разных уровней. Используйте это право гражданина России. За вами будущее», — сказал глава парламента школьникам.

Мухаметшин напомнил, что в марте состоятся выборы Президента России, а в сентябре — выборы депутатов Государственного Совета Татарстана. В 2025 году пройдут выборы Раиса РТ и муниципальных депутатов, в 2026-м — депутатов Государственной Думы.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Семь учащихся этого лицея смогут проголосовать уже на выборах Президента России, им исполнится 18 лет. И выбор кандидатов есть. Важно исполнить свой гражданский долг — прийти и высказаться, кого поддерживаете, какая программа больше нравится. В условиях многопартийности избирателям предоставлен широкий выбор. Избирательная система устроена с опорой на мнение населения России. Эта система демократичная, к ней нет претензий», — заявил он.

Председатель Госсовета добавил, что татарстанцам предлагают прийти на избирательные участки семьями. «Думаю, что предстоящие выборы пройдут успешно», — подчеркнул он.

Мухаметшин также рассказал, что в Татарстане реализуется много успешных проектов и программ, в том числе федеральных, эффективно работают предприятия. «Вы живете в регионе, где практически есть всё. Добывается и перерабатывается нефть, развито машиностроение, выпускаются самолеты и вертолеты, строятся корабли. Республика обеспечивает население продукцией собственного производства», — заметил он.

По словам главы парламента, в Татарстане проживают представители 175 наций и народностей. «И мы соблюдаем уважительное отношение ко всем народам. Мы живем с любовью и уважением друг к другу, нет никаких претензий по национальному, языковому, религиозному признаку. Мы чтим традиции — это непреходящие ценности. Это у нас с вами в крови. Нам это досталось от старшего поколения, и ваша задача — это сохранить», — обратился он к школьникам.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На парламентском уроке объединения лицея «Молодые профессионалы», «Большая перемена» и «Совет первых» предложили свои программы по улучшению жизни в образовательной организации. Для голосования выбрали одиннадцатиклассников из психолого-педагогического класса, поскольку они прошли профильное обучение.

Ученики проголосовали за понравившуюся программу согласно современным требованиям избирательной системы. Была сформирована счетная комиссия, назначены наблюдатели из числа учащихся лицея. Центральная избирательная комиссия Татарстана предоставила две урны для голосования.

Парламентский урок — совместный проект Государственного Совета, Министерства образования и науки, Института развития образования Татарстана. Проект реализуется с 2009 года. Сегодня урок прошел в 16-й раз.