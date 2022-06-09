Фарид Мухаметшин: Создан хороший инструментарий взаимодействия законодателей ПФО

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа, которое прошло сегодня в Нижнем Новгороде. Глава парламента отметил, что за двадцать лет работы ассоциация стала важнейшим инструментом взаимодействия законодателей округа, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«Создан хороший инструментарий взаимодействия законодателей округа, руководителей парламентов субъектов Поволжья. На этой площадке мы обмениваемся положительным опытом и рассматриваем самые злободневные и актуальные вопросы. Сегодня мы также передали свои предложения по повестке дня, думаю, что эта работа должна и дальше совершенствоваться и укрепляться», — сказал Мухаметшин.

На заседании Председатель Госсовета был поощрен благодарственным письмом Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе «за большой личный вклад в становление и развитие Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ ПФО».

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров заметил, что профессионализм и неравнодушный подход помогают законодательным органам Поволжья находить решения самых непростых вопросов. «Наши инициативы находят поддержку на федеральном уровне. Активно развивается межпарламентское сотрудничество. Ассоциация тесно взаимодействует с аппаратом полпредства», — добавил он.

Особое внимание участники заседания уделили вопросам повышения производительности труда. Татарстан был отмечен в числе лидеров среди регионов ПФО и России по реализации нацпроекта «Повышение производительности труда» (национальные проекты воплощаются в жизнь по инициативе Президента РФ Владимира Путина).

Отдельно законодатели Поволжья остановились на вопросах качественного проведения капремонта многоквартирных домов. В прошлом году в округе была создана межведомственная рабочая группа по контролю над функционированием региональных систем капремонта.

«Необходимо усилить контроль со стороны субъектов за реализацией региональных программ капремонта многоквартирных домов. Одним из инструментов такого контроля может стать отчет о выполнении мероприятий на заседании законодательного органа государственной власти. Такие решения уже реализуются в Пермском крае, Кировской, Саратовской, Ульяновской областях. Эту практику надо распространить и на другие регионы», — подчеркнул полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

На заседании также состоялась церемония подписания соглашения о создании Ассоциации молодежных парламентов при законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов России в ПФО. Членами созданной организации стали представители всех молодежных парламентов при законодательных собраниях регионов округа, в том числе Молодежный парламент при Государственном Совете Татарстана.

Шестьдесят четвертое заседание стало юбилейным — в этом году исполнилось 20 лет с начала работы Ассоциации законодателей Поволжья.