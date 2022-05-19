Фарид Мухаметшин: Совокупная аудитория холдинга «Татмедиа» в соцсетях выросла на 34%

Совокупная аудитория медиахолдинга «Татмедиа» в социальных сетях выросла на 34%. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин на встрече с руководителями республиканских, городских и районных СМИ, журналистами федеральных изданий, работниками масс-медиа по случаю Дня печати РТ.

«Переход на мультимедийность и мультиформатность в настоящее время позволяет традиционным средствам массовой информации сохранять относительную устойчивость на медиарынке. Особое внимание развитию этой площадки для диалога с населением уделяет и “Татмедиа”, в результате чего их совокупная аудитория в социальных сетях выросла на 34%», – сказал глава парламента.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мухаметшин подчеркнул, что в Год цифровизации перед агентством «Татмедиа» стоят амбициозные задачи по дальнейшей цифровой трансформации отрасли. «Радует, что агентство с ними в целом справляется. СМИ медиахолдинга идут в ногу со временем, они, что называется, “в тренде” – с успехом работают в соцсетях, развивают мультиплатформенность. И, как результат, – демонстрируют высокие индексы цитируемости. По данным Медиалогии за 2021 год, в первую тройку входит “Татар-информ”», – отметил он.

Председатель Госсовета добавил, что благодаря объективности, оперативности и высокому качеству информации, растет доверие “виртуальной” аудитории. Он заметил, что по результатам исследований компании «Левада-центр» (включена в перечень НКО-иноагентов – ТИ) за прошлый год, доверие россиян к интернет-ресурсам и соцсетям колеблется, но за 10 лет оно выросло в четыре раза, и в 2021 году этот показатель составил более 20%.

«Несмотря на глубокое проникновение “цифры” печатная продукция нашей республики продолжает играть важную роль в формировании информационного поля, выступает важным средством коммуникации между властью и обществом, способствует сохранению национального и культурного кода», – констатировал руководитель парламента.

В Татарстане зарегистрировано 725 средств массовой информации. Функционируют 390 печатных СМИ. 198 газет и 132 журнала издаются на русском языке, 113 газет и 43 журнала – на татарском языке, в том числе одна газета для кряшен «Туганайлар»; на чувашском языке – пять газет, одна газета выходит на удмуртском языке.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На фоне обострения проблемы дистрибуции печатных СМИ в России и, как следствие, падение тиражей, Татарстану удалось удержать лидирующие позиции среди регионов по насыщенности периодики. У нас 212 экземпляров на тысячу человек, в среднем по России – 64 экземпляра. И подписка – плюс 16% в первом полугодии 2021 года. Радует, что рост, на 18%, демонстрируют и предприятия издательско-полиграфической индустрии. Одна из крупнейших типографий “Идел-Пресс” в прошлом году изготовила 5,4 тыс. книг, нарастив свои показатели на 27%», – рассказал Председатель Госсовета.

Он также упомянул, что этот год насыщен важными мероприятиями. В частности, предстоит большая работа по имплементации положений обновленной Конституции России в действующее законодательство, реализации закона о публичной власти, продолжится обсуждение законопроекта о местном самоуправлении.

«Торжественно отметим 30-летие Конституции Татарстана, уже прошли парламентские уроки, посвященные этой теме. В эти дни начинаются торжества, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией – добровольного принятия. Гости уже прибывают в республику, ожидаем более 4 тыс. человек со всего мира. Межнациональное и межконфессиональное согласие всегда было ориентиром в нашей работе, является нашим богатством и достоянием», – продолжил Мухаметшин.

В завершение глава парламента поблагодарил работников печатных и электронных СМИ за сплоченность, командный дух, гражданскую ответственность и верность своему делу, за добросовестную работу. «Преодолевать любые трудности нам всегда помогала верность нашим традициям и ценностям, способность дружно, слаженно, эффективно работать в одной команде, – подытожил он. – Будьте в авангарде всех наших добрых дел».