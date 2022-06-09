Фарид Мухаметшин: Согласование действий всех заинтересованных сторон улучшат бизнес-среду

Сбалансированная финансовая политика, эффективный менеджмент и согласование действий всех заинтересованных сторон будут способствовать улучшению бизнес-среды. Об этом заявил глава парламента Татарстана, председатель Комиссии Совета законодателей РФ по проблемам международного сотрудничества Фарид Мухаметшин на заседании Казанского международного конгресса евразийской интеграции.

«Необходим поиск новых партнеров, иных форм международного взаимодействия, отладки логистических связей на региональном и муниципальном уровнях. Актуализируются новые векторы сотрудничества, другие механизмы взаимовыгодного и взаимоуважительного диалога. Первые шаги в этом направлении делает республиканский бизнес, который нащупывает новые торгово-экономические цепочки. Стратегическими векторами для наращивания ресурсов будут выступать инвестиции в новации и создание нового технологического уклада», – сказал глава парламента.

Мухаметшин отметил, что конгресс этого года можно назвать особым – он проходит в обстановке проведения специальной военной операции на Украине. «Татарстан поддержал курс нашего Президента, Верховного Главнокомандующего Владимира Путина. Специальная военная операция стала моментом истины для россиян, соотечественников за рубежом, поддерживающих Россию, – всех, кто заявил о готовности отстаивать свое право на самобытное существование перед лицом агрессивного глобализма, воплощенного в американской гегемонии и неограниченном расширении военной машины НАТО», – подчеркнул он.

Руководитель парламента заметил, что против России введено рекордное количество санкций. «В условиях снижения масштабов межгосударственных контактов с рядом стран Запада и повышения уровня взаимодействия России на площадках незападных интеграционных объединений – укрепление регионального измерения приобретает особую важность. С этой точки зрения актуальность нашего конгресса кратно возрастает», – убежден он.

По мнению Председателя Госсовета, на современном этапе межгосударственного сотрудничества своевременным становится глубокий анализ накопленного в субъектах Федерации опыта внешних связей, развития международного торгово-экономического, научно-технического, образовательного, культурного и гуманитарного взаимодействия. «Дискуссия переходит на институциональные основы диалога центра и субъектов Федерации, их солидарную ответственность за состояние и перспективы взаимодействия с внешними партнерами», – добавил он.

Фарид Мухаметшин также зачитал приветствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова участникам собрания. Глава МИД отметил, что Казанский международный конгресс евразийской интеграции является прекрасной площадкой для обмена опытом, консолидации усилий и налаживания взаимодействия в сфере развития ЕАЭС, его трансформации в соответствии с новой реальностью. «Рассчитываю, что вам удастся внести вклад в совершенствование деятельности Евразийского экономического союза, а высказанные вами идеи и рекомендации окажутся востребованными и послужат дальнейшему углублению нашей интеграции и достижению ее целей», – говорится в его приветствии.

Цель Конгресса – формирование научных платформ евразийской интеграции, создание постоянно действующей экспертно-аналитической площадки, объединяющей усилия власти, науки и реального сектора экономики, общественных организаций в продвижении процессов евразийской интеграции, разработка рекомендаций по оптимизации интеграционных процессов, институционализации общего социально-гуманитарного и культурного пространства в Евразии.