Мухаметшин раскрыл роль СМИ в «острой» теме межнациональных отношений

Средствам массовой информации принадлежит ключевая роль в укреплении национальной идентичности, сохранении родных языков, духовного и культурного наследия, заявил Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. По егомнению, благодаря СМИ в обществе раскрываются «уклад и уникальные традиции многочисленных народов России».

В России проживают представили более 190 национальностей, используются 277 языков различных народов, напомнил Мухаметшин, выступая на пленарном заседании IX Форума национальных СМИ в Иннополисе. «Играя важную роль в общей системе реализации государственной национальной политики, региональные национальные СМИ выступают информационным подспорьем, особым медийным каналом в диалоге культур, освещении сложной и острой темы межнациональных и этноконфессиональных отношений», – подчеркнул он.

По его словам, Татарстану за три десятилетия удалось выработать свою модель конструктивного диалога, что заслуженно является гордостью и настоящей визитной карточкой республики. «Мир и согласие, в которых живут представили различных национальностей, – результат последовательной и системной работы, проводимой руководством республики с опорой на институты гражданского общества», – сказал глава парламента.

По его мнению, Форум национальных СМИ, который проводится в Татарстане уже в девятый раз, доказал свою востребованность. В нем принимают участие руководители региональных, областных, районных специализированных и национальных изданий, телерадиокомпаний, информационных агентств из 30 регионов России.

«Такое широкое представительство означает, что за это время создана серьезная площадка по обсуждению вопросов и обмену опытом в формировании благоприятной информационной среды для популяции гармоничных взаимоотношений различных национальностей и конфессий. А это требует больших усилий, согласованной совместной работы с гражданским обществом, властью», – резюмировал Мухаметшин.

Напомним, форум проводится с целью обсуждения современного состояния и перспектив развития региональных и национальных СМИ России и обмена опытом.