Фарид Мухаметшин – СМИ: «Миссия наших медиа – не просто информировать, а объединять»

Представители средств массовой информации сегодня празднуют День российской печати. С профессиональным праздником медиасообщество лично поздравил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он поблагодарил журналистов за оперативную и достоверную информацию о важных событиях республики. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Традиционная встреча журналистов посвященная Дню российской печати, с Фаридом Мухаметшиным прошла в театре «Созвездие-Йолдызлык»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша встреча проходит в историческом здании – Алафузовском дворце»

Традиционная встреча журналистов федеральных и региональных СМИ, посвященная Дню российской печати, с Председателем Госсовета РТ Фаридом Мухаметшиным в этом году прошла в театре «Созвездие-Йолдызлык» в Казани.

«Наша встреча проходит в историческом здании – Алафузовском дворце. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова и Правительства республики этот памятник архитектуры был реконструирован и получил новое творческое наполнение, став арт-резиденцией движения «Созвездие-Йолдызлык», – заявил спикер парламента.

Он напомнил, что в прошлом году прошел юбилейный – 25-й сезон фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Открытый телевизионный молодежный фестиваль эстрадного искусства проходит в республике ежегодно. «Он способствует сохранению духовно-нравственных традиций, продвижению культурного кода многонационального Татарстана – опорного региона России, как сказал Президент РФ Владимир Путин», – отметил Мухаметшин.

Фарид Мухаметшин: «Наша встреча проходит в историческом здании – Алафузовском дворце» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» каждый год выбирает новую площадку для встречи журналистов разных СМИ в День российской печати, добавил руководитель агентства Айдар Салимгараев.

«Чтобы журналисты смогли увидеть новую интересную площадку, поближе познакомиться с деятельностью разных организаций. В этот раз гостеприимно распахнул свои двери театр «Созвездие-Йолдызлык», – пояснил он выбор места проведения праздничного мероприятия.

Дворец Алафузова – памятник архитектуры республиканского значения, построенный во второй половине XIX века. В 2020 году отреставрированное здание стало театральной площадкой для воспитанников фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», выпускников ГИТИСа, Театрального института им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова, Казанской государственной консерватории им. Н. Жиганова, Казанского института культуры и искусств и других лучших творческих вузов страны. На его сцене проходят концерты, театрализованные представления, спектакли, мюзиклы и постановки для детской аудитории.

Айдар Салимгараев: «Чтобы журналисты смогли увидеть новую интересную площадку, поближе познакомиться с деятельностью разных организаций. В этот раз гостеприимно распахнул свои двери театр «Созвездие-Йолдызлык» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Без вас ни один орган государственной и муниципальной власти не обойдется»

В Татарстане сложилась устойчивая и эффективная медиасистема, заявил Мухаметшин, открывая праздничную встречу с представителями федеральных и региональных СМИ.

«Жители республики очень ждут новостей. И я каждое утро, проснувшись, включаю радио, чтобы узнать, что нового и интересного произошло в мире, в нашей стране, в Татарстане. Вы доносите до жителей самую актуальную информацию», – сказал спикер парламента.

Мухаметшин отметил, что татарстанские журналисты составляют «информационный каркас республики», оперативно и достоверно рассказывая жителям о ключевых событиях.

«Вы освещаете социально-экономическое развитие, культурные и спортивные достижения, поднимаете актуальные вопросы, способствуете решению проблем, волнующих наших граждан. Наши журналисты очень подготовленные, являются первоисточниками, информаторами для наших жителей. С другой стороны – обеспечивают обратную связь с властями разных уровней», – подчеркнул он.

Председатель Госсовета добавил, что руководство республики вместе с журналистами ищут решения на возникающие вызовы.

«Без вас ни один орган государственной и муниципальной власти не обойдется. Мы вместе работаем ради людей. И в этот знаменательный день мы отдаем дань уважения вашему неустанному труду, преданности профессии и ответственному служению обществу», – сказал он.

«Благодаря вашим репортажам люди знакомятся с культурой, традициями, обычаями разных народов»

По решению Президента РФ Владимира Путина 2026-й объявлен Годом единства народов России. По мнению Мухаметшина, этот год особенный для Татарстана, где в мире и согласии проживают представители 175 национальностей.

«Миссия наших медиа – не просто информировать, а объединять, вдохновлять, раскрывать всю силу и красоту многообразия народов, проживающих в республике. Именно средства массовой информации выступают прочным мостом взаимопонимания между людьми разных национальностей, вероисповеданий, языков, традиций, обычаев. Благодаря вашим репортажам люди знакомятся с культурой, традициями, обычаями разных народов. Взвешенный, объективный подход в освещении этой тонкой сферы вносит неоценимый вклад в поддержание атмосферы уважения и доверия в нашем общем доме», – заявил он.

Спикер парламента напомнил, что утверждена новая Стратегия государственной национальной политики России до 2036 года. В ней подчеркивается важность многонационального единства и этнокультурного многообразия страны, заметил он.

«Как отмечал Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям в ноябре 2025 года, за прошедшие годы выстроена целостная система национальной политики, проводится комплексная работа по сбережению культур, обычаев, языков каждого народа нашей огромной страны. Не случайно в российском календаре появились еще два праздника – День коренных малочисленных народов РФ, который отмечается 30 апреля, и День языков народов РФ, который празднуется 8 сентября», – сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин также попросил журналистов освещать мероприятия, связанные с поддержкой новых регионов России, участников СВО и их семей, с Годом воинской и трудовой доблести в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы выступаете активными проводниками государственной политики»

Сегодня стоят задачи по дальнейшему поступательному развитию республики, укреплению ее налоговой базы и инвестиционной привлекательности, реализации национальных проектов, повышению уровня благополучия семей с детьми, развитию сельских территорий, заявил Мухаметшин.

«Все эти актуальные вопросы находят достойное отражение в ваших материалах, что способствует формированию положительного образа региона. К слову, Татарстан занял первую строчку медиарейтинга субъектов РФ в части информационного освещения реализации национальных проектов, согласно результатам исследований компании «Медиалогия» за май 2025 года», – констатировал он.

По словам спикера парламента, этот год будет также богат на различные события. Так, например, в сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

«Как и прежде, надеемся на ваше деятельное участие. Нам важно, чтобы в парламенте России были представители Татарстана, достойные, уважаемые, авторитетные люди. И важно поддержать их через средства массовой информации», – сказал он.

Мухаметшин также попросил журналистов освещать мероприятия, связанные с поддержкой новых регионов России, участников СВО и их семей, с Годом воинской и трудовой доблести в Татарстане.

«В данном ключе вы выступаете активными проводниками государственной политики, а ваша работа – важным инструментом консолидации общества вокруг фундаментальных ценностей по защите исторической правды и памяти о великих достижениях нашего народа. Через свою просветительскую воспитательную функцию вы обеспечиваете надежную связь времен и поколений», – обратился он к журналистам.

Завершилась встреча вручением наград наиболее отличившимся представителям СМИ Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Айдар Салимгараев поблагодарил руководство республики за то внимание, которое уделяется медиаотрасли. «Каждый год несет свои трудности, вызовы, но важно за всем этим видеть светлое, вдохновляющее. Это наша с вами большая задача – вдохновлять людей, настраивать на позитивный лад, управлять социальным самочувствием», – отметил он.

Завершилась встреча вручением наград наиболее отличившимся представителям СМИ.