Фарид Мухаметшин: «Система местного самоуправления требует новых подходов»

Задача закона об организации местного самоуправления — усовершенствовать муниципальные органы управления, чтобы они были эффективными и позволили «приблизить власть к народу». Об этом на итоговом совещании в Госсовете РТ с федеральными и республиканскими СМИ сообщил Председатель ГС РТ Фарид Мухаметшин, отвечая на вопрос ИА «Татар-информ».

«Какое законодательство мы сможем создать в рамках принятого федеральным законом? Уменьшится количество депутатов в местных советах. Речь идет и об объединении малых территорий. Вы знаете и о старостах в федеральном законе, сейчас появляются конкретные люди, избираемые народом, которые выполняют функции исполнительной законодательной власти. Помните, как раньше, в советское время, в сельсоветах? Думаю, это повысит эффективность. В этой части будем поддерживать [федеральный] закон об организации местного самоуправления», — обратился он к участникам совещания.

Спикер напомнил, что закон о местном самоуправлении создавался еще Борисом Ельциным.

«Мы воодушевленно работали над этими законопроектами, приближая власть к народу, повышая ответственность местных властей для развития своих территорий. Но тогда в стране не удалось этого сделать. Налоги и сейчас уходят в федеральный центр, республиканский. Система местного самоуправления требует новых подходов», — заявил Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин отметил, что с нового, 2022 года будет организована рабочая группа для переработки и формирования новых законов. Субъектам республики дается временный лаг, в течение которого они должны будут принять свои законы, а затем сформировать органы самоуправления на своих местах.