Фарид Мухаметшин: Сила Татарстана и Башкортостана – во взаимной поддержке и дружбе

Сила Татарстана и Башкортостана заключается во взаимной поддержке и дружбе. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин на заседании в Актанышском районе.

«Дружба Татарстана и Башкортостана очень сильна. И наша сила во взаимодействии и взаимосвязи, взаимной поддержке. Вместе мы многое можем решить за счет нашей дружбы, согласия и мира», — сказал глава татарстанского парламента.

По его словам, Татарстан всегда считал для себя близким и братским башкирский народ.

«Башкортостан — республика, с которой нас связывают вековые обычаи и традиции. У нас близки язык и культура, религия у нас одна, поэтому мы так часто встречаемся с руководством этой республики. Мы принимаем не только представителей органов власти, но и разные творческие коллективы, поэтов, писателей, ученых. И это нас очень радует», — отметил Председатель Госсовета.

Мухаметшин добавил, что «дружба двух братских соседних республик началась с давних времен, а обновилась в последние годы». «Основой для нашей дружбы являются и подписанные документы. Соглашение о сотрудничестве между парламентами двух республик впервые было подписано в 1997 году», — заметил он.

Глава парламента подчеркнул, что роль родного языка в развитии диалога культур крайне актуальна для нашей многонациональной страны. В России проживают представители более 190 национальностей, а в Татарстане — 173 нации и народности, уточнил он.

Мухаметшин убежден, что задача всех уровней государственной власти — «сохранить мир и согласие в нашей многонациональной стране как основу успешного развития государства».

«Татарстан — наш общий дом. Он должен быть крепким, комфортным для всех народов, проживающих здесь и говорящих на разных языках. И необходимо сохранить их традиции и обычаи. Этому будет способствовать и то, что 2021-й в республике объявлен Годом родных языков и народного единства. Успех любой государственной национальной политики во многом определяется позицией гражданского общества, желанием самих людей развивать национальную культуру, учить языки, налаживать взаимопонимание и добрососедские отношения», — заключил он.