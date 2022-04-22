Фарид Мухаметшин: Сейчас важно показать, чем всегда был силен наш многонациональный народ

В сложившейся непростой ситуации важно сохранять дружественную атмосферу в Татарстане. Об этом заявил Председатель Госсовета, руководитель Совета Ассамблеи народов РТ Фарид Мухаметшин на заседании президиума организации, которое прошло в Елабуге, сообщает пресс-служба парламента республики.

«В этой непростой ситуации очень важно сохранять дружественную атмосферу в республике, показать, чем всегда был силен наш многонациональный народ, – взаимопомощью, милосердием и состраданием. Сегодня нам как никогда нужны единство, “чувство локтя”, дружбы, согласия и единения. Мы должны быть сплоченными», – подчеркнул Мухаметшин.

Он отметил, что в Елабуге уделяется большое внимание вопросам развития и сохранения национальных языков, культуры, обычаев и традиций, воспитанию у молодого поколения уважения, понимания принципа межнационального мира и согласия.

«Уверен, что именно муниципальным образованиям принадлежит ведущая роль в укреплении межэтнических отношений. Ваш вклад в сохранение межнационального мира и согласия огромен. Это прежде всего доверие друг к другу, к органам власти», – сказал глава парламента муниципальным руководителям.

В этом году Ассамблея народов Татарстана отмечает 30-летие со дня своего основания. Она включает 249 национальных общественных объединений, работает 33 филиала и представительства в муниципалитетах.

Представители национально-культурных объединений принимают активное участие в благотворительных акциях помощи жителям ДНР и ЛНР. Татарстан уже сформировал и направил восемь фур с гуманитарной помощью общей массой свыше 100 тонн. Очередная гуманитарная фура сегодня отправляется из Елабуги.