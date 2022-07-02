Фарид Мухаметшин: «Сабантуй стал многонациональным праздником всех народов России»

Сегодня в Москве в десятый раз состоялся национальный праздник «Сабантуй». Праздничный майдан в «Коломенском» собрал более 250 тыс. гостей из разных уголков России, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

От имени руководства Татарстана москвичей с праздником поздравил Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин.

«Сабантуй, пришедший к нам из глубины веков, изначально отмечался как праздник плуга, отдавая дань уважения сельскому труду, был народным гимном сельчан. Сегодня его отмечают и в городе, и в сельской местности. Нас очень радует, что Россия на майдане представлена многими национальностями. Сабантуй стал многонациональным праздником всех народов, проживающих в нашей стране», — отметил глава парламента.

Мухаметшин добавил, что в этом году Сабантуй проходит в 56 субъектах России и 34 странах мира. Он поприветствовал гостей от имени Президента РТ Рустама Минниханова, а также поблагодарил всех организаторов Московского Сабантуя: руководство Москвы и области, национально-культурных автономий татар и башкир, мэрию Набережных Челнов. «Люди за два пандемийных года соскучились по Сабантую», — сказал глава парламента.

Для гостей праздника была представлена обширная программа. На майдане звучали татарские и башкирские песни, на центральной сцене выступали национальные коллективы, которые представляли разные народы России. Ярким моментом Сабантуя стала национальная борьба корэш.

В центре майдана гостей встречали татарская и башкирская этнодеревни, в которых был представлен национальный быт и ремесла, работала ярмарка с национальными сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.

Также можно было угоститься татарским чак-чаком, душистым башкирским медом, попробовать блюда национальной кухни. «Изюминкой» деревни стала выставка старинных сундуков, самоваров и изделий ручной работы из дерева. Ее организацией занималась мэрия Набережных Челнов.

Площадка ДУМ Москвы была посвящена популяризации чтения. В библиотеке под открытым небом можно было почитать понравившиеся книги, а также побеседовать с авторами книг. Весь день на площадках Сабантуя была открыта выставка «Мусульманские народы и правители». У гостей Сабантуя была возможность погулять по аллее национальных шатров «Улица добрых соседей», принять участие в различных конкурсах и мастер-классах, стать зрителем соревнований по конному спорту.

Концертную программу на майдане представили звезды татарской эстрады, финалисты проекта «Голос», артисты ансамбля танца «Татарстан», Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова и другие мастера сцены. Большим сюрпризом для гостей стало выступление солиста Государственного академического Большого театра, заслуженного артиста РТ Марата Гали.