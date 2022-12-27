Фарид Мухаметшин: С Годом национальных культур и традиций связаны самые благие намерения

В Год национальных культур и традиций, объявленный в Татарстане, предстоит серьезная работа не только внутри республики, но и с соседними регионами России. Об этом заявил журналистам Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на итоговой пресс-конференции.

«Рад, что Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил Год национальных культур и традиций. С ним связаны наши самые благие намерения и фундаментальные ценности, базовые ценности любой многонациональной территории. Для нас это будет особый год», – сказал руководитель парламента.

Мухаметшин отметил, что уже сейчас во всех ведомствах, которые занимаются этой проблематикой, формируются соответствующие мероприятия. «Свои духовные богатства мы должны сберечь – это наша миссия. У того, кто не бережет свои обычаи, традиции, культуру, доставшиеся от предков, большой перспективы в будущем не будет», – убежден он.

Председатель Госсовета добавил, что в следующем году планируется и дальше развивать межпарламентские связи. Татарстан уже подписал 43 межпарламентских соглашения с российскими регионами и рядом зарубежных стран. В настоящее время еще один такой документ готовится по обращению Туркменистана. «Документы находятся в Москве. Но процедура завершается. Мы заинтересованы укрепить межпарламентские соглашения», – подчеркнул он.

По словам главы парламента, благодаря мощной экономике интерес к Татарстану со стороны других субъектов России и ряда зарубежных стран возрастает. «Не секрет, что сейчас ищем рынки сбыта, возможности для сотрудничества с азиатскими странами. В следующем году мы усилим это направление работы. В том числе все наши общественные организации будут в поиске контактов для укрепления сотрудничества. А мы усилим эту работу межпарламентскими связями», – резюмировал Мухаметшин.

На итоговой пресс-конференции Президент Татарстана Рустам Минниханов пояснил, что решение об объявлении 2023-го Годом национальных культур и традиций имеет большое значение для сохранения самобытности республики, о чем сообщал «Татар-информ».