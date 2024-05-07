Фарид Мухаметшин возложил цветы к Вечному огню в Казани

В казанском парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный грядущему празднованию Дня Победы. Во время мероприятия Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вместе с активом Ассамблеи народов республики и ее молодежным крылом возложил цветы к Вечному огню.

«Это наша хорошая традиция, когда мы 9 мая или накануне отдаем дань признания и памяти людям, которые отдали свои жизни в очень страшной, тяжелой Великой Отечественной войне. Думаю, что наша многонациональная молодежь сейчас как никогда едина в той памяти, которая живет в сердцах наших жителей уже 79 лет», – отметил он.

Глава татарстанского парламента поздравил собравшихся с наступающим Днем Победы и подчеркнул, что в этот день следует вспомнить о своих отцах, дедах и прадедах, которые участвовали в событиях тех лет. Именно на их подвиге следует воспитывать новое поколение, которое будет передавать эти ценности уже своим детям.

«Времена сегодня также непростые. Хочу, чтобы мы с вами всем участникам СВО, которые совершают подвиги, защищая свои территории, земли и семьи, – многие из них были в эти дни отправлены в отпуска – мы им тоже низко кланяемся и говорим большое спасибо», – добавил Мухаметшин.

После церемонии возложения цветов к Вечному огню и минуты молчания активисты молодежной Ассамблеи народов Татарстана прочитали стихотворения о войне на разных языках: русском, татарском, белорусском, таджикском и казахском.

«В Татарстане уже стало доброй традицией, что в преддверии 9 мая представители Ассамблеи народов республики и их молодежное крыло возлагают цветы к Вечному огню. Это дань памяти и уважения. Мы понимаем, что Великая Отечественная война коснулась всех. Это был большой братский народ. Они выковали эту Победу своим единством. И сегодня мы понимаем, что это так же важно для дальнейшего процветания страны», – сообщила замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.