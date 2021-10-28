Фарид Мухаметшин: «Роль журналистского корпуса приобретает все большую значимость»

В Казани, в Бальном зале ГТРК «Корстон», состоялось торжественное награждение победителей XIII Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия». Церемония сопровождалась яркими номерами — песнями и танцами разных народов.

Фото: © Владимир Васильев

Отборочная комиссия конкурса приняла 124 заявки из 22 регионов России: Республики Татарстан, Иркутской области, Краснодарского края, Кемеровской области, Красноярского края, Нижегородской области, Удмуртской Республики, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Оренбургской области, Республики Хакасия, Ульяновской области, Республики Коми и других.

«За годы своего существования этот конкурс уже доказал свою необходимость. Да, у нас уже сложились традиции совместного проживания разных народов, да, у нас хороший опыт работы общественных объединений по сохранению самобытности культуры разных народов. Но кажется, что тема межконфессионального согласия и дружбы народов сегодня актуализировалась даже еще больше. Она настолько важна, что никогда не сходила и не сойдет с повестки дня ни на государственном, ни на гражданском уровнях. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить организаторов за этот объединяющий народности конкурс», — обратилась со сцены к присутствующим председатель Общественной палаты Республики Татарстан Зиля Валеева.

Фото: © Владимир Васильев

Компетентное жюри изучило 754 работы в номинациях «Цикл телесюжетов», «Телепроект», «Цикл радиопередач», «Цикл публикаций в печатных изданиях», «Цикл материалов в интернет-СМИ», «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ».

В этом году была введена еще одна категория, которая стала особенно популярной: «Лучший медиапроект в СМИ, посвященный Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан».

Общий призовой фонд в этом году составил 1,97 млн рублей.

«Приятно осознавать, что именно наша Республика выступила инициатором конкурса „Многоликая Россия”. С каждым годом я чувствую, что роль журналистского корпуса приобретает всё большую значимость. В нашей республике мы уделяем особое внимание межнациональному миру и согласию. Я думаю, это исходит из принципа многонациональности нашей страны. Только в Татарстане проживает больше 170 народностей. Потому сохранение многоцветности, многоязычности, многокультурности, национального наследия стало предметом заботы органов государственной власти и основной целью журналистского корпуса нашей страны», — заметил Председатель Государственного Совета РТ, секретарь ТРО ВПП «Единая Россия» Фарид Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев

В торжественной церемонии награждения также приняли участие заместитель руководителя Аппарата Президента РТ — руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев, член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете РТ, Председатель Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов и другие.

Фото: © Владимир Васильев

Обладателем Гран-при стал филиал ВГТРК — ГТРК «Югория» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Ханты-Мансийск).

Победители представили на конкурсе цикл документальных фильмов «Древние стоянки остяков и вогулов» — рассказ об истории древних поселений, основанных представителями коренных народов округа — хантов и манси (ранее их, соответственно, называли остяками и вогулами). Цикл состоит из семи фильмов.

«Мы рассказываем о той культуре, которая является ценностью наших народов — хантов и манси. Мне очень радостно 25 лет освещать эту тему. Хочу выразить слова огромной благодарности членам жюри конкурса за высокую оценку нашей работы. В эпоху глобализации очень важно, чтобы каждый народ сохранял свою идентичность. Родной язык является нашим стержнем и фундаментом», — прокомментировала одержанную победу шеф-редактор группы национального телерадиовещания ГТРК «Югория» Наталья Маковецкая.

Фото: © Владимир Васильев

Представитель победившего телеканала также рассказала, что премию в размере 500 тыс. рублей филиал ВГТРК планирует потратить на развитие национальных проектов.

Конкурс проводится в рамках реализации государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014–2025 годы» при содействии Федерального агентства по делам национальностей с целью популяризации и сохранения национальных традиций и обычаев народов, проживающих на территории Российской Федерации.

Учредителем и организатором конкурса является Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» при содействии Федерального агентства по делам национальностей.

Фото: © Владимир Васильев

Победителями в номинациях конкурса стали:

номинация «Цикл телесюжетов»

I место — АНО «Ямал-Медиа» (ЯНАО, г.Салехард)

II место — филиал АО «Татмедиа» «Мамадыш-информ» телеканал «Мамадыш ТВ» (Республика Татарстан, г. Мамадыш)

III место — АНО «Народное телевидение Мордовии» (Республика Мордовия, г. Саранск)

номинация «Телепроект (документальный фильм, цикл телепрограмм)»

I место – филиал АО «Татмедиа» «Нижнекамск-информ» (Республика Татарстан, г. Нижнекамск)

II место — РГВК «Дагестан» имени Г. М. Курбанова (Республика Дагестан, г. Махачкала)

III место — ГАУ «Национальная телекомпания «Осетия-Ирыстон» (Республика Северная Осетия — Алания, г. Владикавказ)

III место — Филиал ВГТРК ГТРК «Татарстан» (Республика Татарстан, г.Казань)

номинация «Цикл радиопередач (репортажей)»

I место — филиал ВГТРК ГТРК «Оренбург» (Оренбургская область, г. Оренбург)

II место — радиостанция «Казак FM» (Краснодарский край, г. Краснодар)

III место — не присуждено

номинация «Цикл публикаций в печатных изданиях»

I место — газета «Аргументы и Факты — Регион» (Республика Татарстан, г. Казань)

II место — газета «Армавирский собеседник» (Краснодарский край, г. Армавир)

III место — газета «Югорский вестник» (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск)

III место — газета «Яшел Үзән» (Республика Татарстан, г. Зеленодольск)

номинация «Цикл материалов в интернет-СМИ»

I место — издательский дом «Хузур» — «Спокойствие» (Республика Татарстан, г. Казань)

II место — сетевое издание «Московский комсомолец в Туле» (Тульская область, г. Тула)

III место — информационное агентство «Татар-информ» (Республика Татарстан, г. Казань)

III место — журнал «Идел / Идель» (Республика Татарстан, г. Казань)

номинация «Детско-юношеские просветительские проекты в СМИ»

I место — телеканал «ШАЯН ТВ» (Республика Татарстан, г. Казань)

II место — газета «Деловой» (Пензенская область, г. Пенза)

III место — газета «Көмеш кыңгырау» (Республика Татарстан, г. Набережные Челны)

III место — телеканал «МЭТР» (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола)

Номинация «Лучший медиапроект в СМИ, посвященный Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан»

I место — газета «Ватаным Татарстан» (Республика Татарстан, г. Казань)

II место — журнал «Сөембикә» (Республика Татарстан, г. Казань)

III место — не присуждено.