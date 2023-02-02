«Резервы для укрепления экономики есть»: как встречали Мухаметшина в Аксубаево и Нурлате

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня посетил Аксубаевский и Нурлатский районы, где осмотрел социальные объекты и принял участие в отчетных сессиях. Как руководитель татарстанского парламента оценил работу муниципалитетов и какие задачи он поставил главам — в репортаже «Татар-информа».

Фарид Мухаметшин осмотрел помещения Аксубаевской центральной районной больницы, пообщался с персоналом и пациентами медучреждения

Фото: gossov.tatarstan.ru

«Остаются вопросы по узким специалистам и терапевтам, но мы справляемся»

Перед стартом сессии в Аксубаевском районе Фарид Мухаметшин осмотрел помещения Аксубаевской центральной районной больницы, пообщался с персоналом и пациентами медучреждения.

Капитальный ремонт больницы стал долгожданным подарком для аксубаевцев. Здание было возведено в 1984 году и до 2022 года ни разу не обновлялось. В прошлом году на его ремонт и оснащение направили 30 млн рублей.

Распространенная в малых городах и селах республики проблема с медицинскими кадрами также больше не беспокоит Аксубаевскую ЦРБ.

«Конечно, остаются вопросы по узким специалистам и терапевтам, но мы справляемся», — заверил главврач заведения Марсель Ислямов.

Марсель Ислямов: «Конечно, остаются вопросы по узким специалистам и терапевтам, но мы справляемся» Фото: gossov.tatarstan.ru

Аксубаевский район улучшил свои позиции на шесть пунктов в АПК

После осмотра ЦРБ Фарид Мухаметшин направился на площадку районного Дома культуры, где стартовала годовая сессия райсовета. В начале мероприятия глава района Камиль Гилманов выступил перед депутатами с итоговым докладом, где обозначил основные цифры социально-экономического развития территории.

По его словам, валовой территориальный продукт по итогам 2021 года достиг 16,9 млрд рублей с ростом 148,2%, а в 2022 году ожидается 18,2 млрд рублей. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за январь – сентябрь прошлого года составил 3,5 млрд рублей, что превышает прогнозное значение на 8,2%. Средняя зарплата на крупных и средних предприятиях составила 37 376 рублей с темпом роста 116,0%.

Камиль Гилманов выступил перед депутатами с итоговым докладом, где обозначил основные цифры социально-экономического развития территории Фото: gossov.tatarstan.ru

В районе начал работу промпарк «Морозко», резидентами которого стали уже пять предприятий. Также работает два сельскохозяйственных кооператива — «Экопродукт-Аксубаевский» по сбору и заготовке молока и кооператив «Аксубай», который специализируется на производстве мясных полуфабрикатов.

В рейтинге районов по производственно-экономическим показателям АПК Аксубаевский район занимает 15-е место, улучшив свои показатели на шесть позиций.

Объем отгруженной продукции за 10 месяцев текущего года составил 32,8 млрд рублей с темпом роста к аналогичному периоду прошлого года 115,9%. Прогноз до конца года — 35,4 млрд рублей. Индекс промышленного производства за 11 месяцев составил 100,8%.

«2022 год был непростым, работа проводилась в ежедневном, а порой и ежечасном режиме»

Несмотря на непростую ситуацию в прошлом году, в Аксубаевском районе были реализованы крупные проекты. По 18 федеральным и республиканским программам велось строительство, капитальный ремонт и благоустройство 60 объектов на общую сумму 468 млн рублей.

«2022 год был непростым. Последние события, связанные со специальной военной операцией, внесли свои коррективы в работу органов власти, общественных организаций и предприятий района. Огромная работа проводилась в ежедневном, а порой и ежечасном режиме», — отметил Гилманов.

Камиль Гилманов обратился к Фариду Мухаметшину со словами благодарнсти за подержку района со стороны руководства республики Фото: gossov.tatarstan.ru

Так, по его словам, благодаря президентской программе «Наш двор» благоустроено 14 дворовых территорий. Лимит финансирования составил 15 млн рублей. В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» построен ФАП в селе Щербень с лимитом финансирования 6,7 млн рублей.

Глава упомянул и национальный проект «Безопасные и качественные дороги», благодаря которому обновили 2-километровый участок автодороги Чистополь — Аксубаево — Нурлат за 33,9 млн рублей и участок дороги Савруши — Старый Татарский Адам протяженностью 8 км на сумму 135 млн рублей.

В результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с 2020 года в районе проводится благоустройство сквера по улице Мазилина. На сегодняшний день благоустроено 33 тыс. квадратных метров территории на сумму 59 млн рублей.

«Проведена большая работа по планировке территории, уложено покрытие из брусчатки, установлено наружное освещение, видеонаблюдение, автоматическая поливальная система, установлены малые архитектурные формы, детское оборудование, фонтан, проведены работы по озеленению территории. Высажено более 2 тыс. деревьев и кустарников», — сказал руководитель муниципалитета.

Камиль Гилманов обратился к Фариду Мухаметшину со словами благодарности за подержку района со стороны руководства республики. По его словам, жители с удовольствием посещают благоустроенные скверы и парки и оставляют положительные отзывы.

«Уважаемый Фарид Хайруллович, хочу выразить слова благодарности от всех жителей района нашему Президенту, вам, Государственному Совету и Правительству Республики Татарстан за особое внимание к комплексному развитию сельских территорий муниципалитетов. Они оказывают большое влияние на качество жизни нашего населения», — заключил он.

Фарид Мухаметшин: «Главный вывод в том, что вы вместе с республикой сделали все возможное в этот непростой год, чтобы реализовать свои планы» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Останавливаться на достигнутом нельзя»

Социально-экономическое развитие Аксубаевского района демонстрирует достойные, устойчивые результаты. Но здесь есть и значительный потенциал развития, заявил Фарид Мухаметшин после выступления главы района.

«Главный вывод в том, что вы вместе с республикой сделали все возможное в этот непростой год, чтобы реализовать свои планы. И внесли достойную лепту. Нацеленность, плановость подхода к этим задачам здесь очевидна. Очень порадовали новые объекты — жилье, дороги, прекрасная больница, которую мы посетили. Так что Аксубаевский район развивается», — обратился к участникам сессии Мухаметшин.

При этом он подчеркнул, что говорить о решении существующих вопросов не приходится, поэтому останавливаться на достигнутом нельзя. В качестве перспективного направления Председатель Госсовета РТ назвал активизацию предпринимательства в районе, повышение доли бизнеса в местной экономике.

«Резервы для укрепления экономики, для получения дополнительных доходов и обеспечения жителей района рабочими местами есть. Но этим придется серьезно заниматься, продолжать эту сложную работу в текущем году», — резюмировал Мухаметшин.

Руководитель татарстанского парламента отправился в Нурлатский район, где также осмотрел ряд социальных объектов. Среди них — средняя общеобразовательная школа № 1 Фото: gossov.tatarstan.ru

«Продукция района востребована не только нашими жителями, но и в соседних областях РФ»

После завершения сессии райсовета в Аксубаево руководитель татарстанского парламента отправился в Нурлатский район, где также осмотрел ряд социальных объектов. Среди них — средняя общеобразовательная школа № 1. Столичному гостю рассказали, что здание учебного заведения было построено еще в 1963 году.

В 2021 году в рамках национального проекта «Образование» школа стала центром «Точка роста» по подготовке детей естественно-научному и гуманитарному направлениям. В прошлом году она выиграла грант на сумму 7 млн рублей, которые пошли на приобретение мебели и оборудования для кабинетов.

Кроме того, по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» здесь провели капитальный ремонт на сумму 65 млн рублей. В нынешнем учебном году школу посещают 670 учеников.

После осмотра обновленной школы Фарид Мухаметшин направился на совместное заседание нурлатского районного и городского советов, где обсуждались ключевые итоги развития в 2022 году.

Глава муниципального образования Алмаз Ахметшин обозначил, что нефтяная отрасль — одна из самых значимых в экономике района, занимает в секторе более 62% Фото: gossov.tatarstan.ru

Глава муниципального образования Алмаз Ахметшин обозначил, что нефтяная отрасль — одна из самых значимых в экономике района, занимает в секторе более 62%. Здесь зарегистрировано девять нефтяных компаний. В отчетном году ими добыто 5,9 млн тонн нефти, из них на территории района — почти 2,5 млн тонн. Привлечено более 51% инвестиций, или более 3 млрд рублей.

Второй отраслью для района является сельское хозяйство. В прошлом году объем производства аграрного сектора составил 4,5 млрд рублей, денежная выручка — 3,6 млрд рублей. Перерабатывающими предприятиями в прошлом году отгружено сельхозпродукции на сумму около 200 млн рублей.

«Продукция района востребована не только нашими жителями, но и в соседних областях и республиках Российской Федерации», — отметил Ахметшин.

Валовой территориальный продукт составил более 88,4 млрд рублей, темп роста – 111,3%. Объем отгруженной продукции за отчетный год — 41,3 млрд рублей с ростом 112,5% к уровню 2021 года. Объем инвестиций района — 6,5 млрд рублей с ростом на 101,6% к уровню 2021 года.

Знаковым событием года для нурлатцев стало открытие ландшафтного парка «Кондурча» с благоустроенным пляжем Фото: предоставлено Фондом «Институт развития городов РТ»

«Повышение жизненного уровня жителей является для власти приоритетной задачей»

Вопреки тревожным прогнозам в прошлом году в Нурлатском районе улучшились показатели по трудовой занятости и зарплате. Средняя зарплата предприятий выросла на 8,8% и составила 41,5 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним предприятиям — 46,2 тыс. рублей с темпом роста 113%.

«Повышение жизненного уровня жителей Нурлатского района и их доходов является для власти муниципального образования приоритетной задачей, что характеризует качество жизни населения», — заявил Ахметшин.

Денежные доходы на душу населения по оценке составили 34,2 тыс. рублей с темпом роста 111,5% (годом ранее 30,6 тыс. рублей).

«Улучшилась ситуация на рынке труда — более чем в два раза по сравнению с 2021 годом сократилось количество безработных и составило 104 человека. Уровень безработицы составил 0,34%. На территории района достаточное количество вакансий — 540. Напряженности на рынке труда не отмечается, трудоустроено 412 человек», — доложил Ахметшин.

В Нурлатском районе активно реализуются республиканские программы. Так, по президентской программе «Наш двор» в прошлом году было благоустроено 24 дворовые территории на сумму более 172 млн рублей. В 2023 году новый вид приобретут еще 18 дворов.

Знаковым событием года для нурлатцев стало открытие ландшафтного парка «Кондурча» с благоустроенным пляжем.

Продолжается строительство новых социальных объектов по федеральным и республиканским программам. Так, в прошлом году в деревне Новое Иглайкино открылся ФАП, завершается капитальный ремонт инфекционного отделения Нурлатской ЦРБ.

Фарид Мухаметшин: «Говоря об ушедшем годе, нурлатцы внесли свой большой вклад в экономику нашей республики» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Нурлатский район нашел схему стабильного роста»

Нурлатский район республики успешно справился с перестройкой экономики и социальной жизни в условиях санкционного давления в 2022 году. Внешние ограничения не смогли повлиять на ключевые секторы районной экономики — нефтяной, сельскохозяйственный и предпринимательский, заявил председатель Госсовета РТ.

«Многовекторная экономика, которой мы гордимся, успешно справилась с внешними вызовами. <...> Говоря об ушедшем годе, нурлатцы внесли свой большой вклад в экономику нашей республики. Здесь множество предприятий и производств разного характера, где трудятся подготовленные специалисты. Важно, что идет поддержка малого и среднего бизнеса, наращивание количества самозанятых», — обратился Фарид Мухаметшин к присутствующим в зале.

По его словам, наряду с основными экономическими показателями важны и детали развития, которые напрямую связаны с повышением качества жизни местных жителей.

«Таким аспектам мы уделяем особое внимание. Введено много жилья, построено большое количество дорог. В районе активно использовали новые появившиеся возможности, привлекая финансирование через участие в республиканских и федеральных программах. Район также показал положительную динамику в рейтинге социально-экономического развития, вы поднялись с 40-го на 23-е место. Это очень хороший показатель, теперь важно не снижать эту динамику. Сегодня Нурлатский район нашел схему организации производства и обеспечивает стабильный рост», — резюмировал спикер татарстанского парламента.

После посещения двух районов Фарид Мухаметшин поделился общим впечатлением от рабочей поездки. Он оценил старания людей, которым приходилось работать в непростых условиях прошлого года.

«Сейчас наши муниципалитеты подводят итоги хозяйственного и социального развития своих территорий. Идут коллегии министерств и ведомств, идут отчетные сессии районных городских Советов. Сегодня за один день мне удалось посетить и встретиться с депутатским корпусом Аксубаевского и Нурлатского районов. В целом впечатление — глубоко удовлетворительное от того, что люди понимают ту обстановку, в которой приходилось решать задачи в 2022 году», — сказал он.