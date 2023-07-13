Фарид Мухаметшин рассказал о возможности избрания на новый срок в Госсовет РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал, будет ли в дальнейшем выдвигаться на пост главы республиканского парламента. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Жена сказала: „Хватит, Фарид”. Посмотрим, какая будет ситуация. Я буду советоваться с Государственным Советником Минтимером Шаймиевым, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Нужно учесть, какая обстановка будет в стране», — сказал Председатель Госсовета.

Мухаметшин отметил, что руководит парламентом 25 лет, а до этого работал в Правительстве республики.

«Жизнь накапливалась опытом, но и большой нагрузкой. Думаю, что надо будет готовить человека, если я не пойду, который будет избран депутатом и Председателем Госсовета. А пока работаем», — подчеркнул он.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся в 2024 году.