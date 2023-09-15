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Фарид Мухаметшин рассказал о популяризации волейбола в Татарстане
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин выступил на открытии финальных игр X Кубка президента Федерации волейбола Республики Татарстан в Богатых Сабах. По его словам, волейбол становится с каждым годом популярнее.
«Запуск Кубка президента Федерации волейбола Республики Татарстан десять лет назад позволил создать в каждом районе республики волейбольные команды. Еще один важный турнир для развития волейбола в республике – Школьная волейбольная лига.
Благодаря этому мы привлекаем в спорт множество юных спортсменов. На сегодняшний день 27 тысяч школьников успели поучаствовать в Школьной волейбольной лиге. Сейчас мы тиражируем инициативу на все субъекты РФ. Волейбол доступный вид спорта, не самый дорогой в плане расходов. Поэтому количество участников и болельщиков с каждым годом только растет», – передает слова Мухаметшина корреспондент «ТИ-Спорт».
Финальные игры юбилейного X Кубка президента Федерации волейбола Татарстана проводится сегодня в Богатых Сабах среди промышленных предприятий и сельских районов республики.
Мухаметшин принял участие в торжественном открытии турнира, после чего наградил благодарственными письмами от Федерации волейбола РТ тренеров, прославленных ветеранов и волейбольный актив Сабинского района. Кроме этого председатель Госсовета РТ вручил спортшколе Сабинского района набор волейбольных мячей и сетку.
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