Фарид Мухаметшин рассказал, как встретит Новый год

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин рассказал, что встретит Новый год со своей семьей. Об этом глава парламента заявил на итоговой пресс-конференции.

«Новый год я буду встречать дома, это традиционно. Мы послушаем поздравления Президента России и Президента Татарстана, а потом выйдем на улицу пообщаться с соседями, поднять бокал шампанского, пожелать друг другу здоровья и благополучия. И разойдемся по домам», – сказал Председатель Госсовета.

Татарстанцам Фарид Мухаметшин пожелал здоровья и счастья в наступающем 2022-м году. «Пусть предстоящий 2022-й год будет мирным, лучше, чем этот, предоставит больше возможностей для работы и встреч. С наступающим Новым годом! Будьте здоровы и счастливы!» – отметил он.