Фарид Мухаметшин рассказал, что власти РТ всегда уделяли внимание работе с молодежью

Фарид Мухаметшин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане всегда уделяли особое внимание работе с молодежью и созданию возможностей для их профессиональной самореализации. Об этом, приветствуя участников II Республиканского форума молодежного профсоюзного актива «Рабочая молодежь и общественные инициативы», заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Власти республики, начиная с Раиса Татарстана Рустама Минниханова, уделяют особое внимание работе с молодежью. Так было и во времена Минтимера Шаймиева. Всегда важно помочь молодым людям в получении образования, профессии и трудоустройстве. Нет задачи важнее», – подчеркнул глава парламента.

Форум «Рабочая молодежь и общественные инициативы» уже второй раз проходит в преддверии Дня Молодежи. Его центральной темой стало развитие молодежной среды, поддержка инициатив молодых специалистов и роль профсоюзного движения в формировании общественной повестки.

Участники посетили тематические секции, в числе на которых обсуждались медиа-активность, экологические проекты, кибербезопасность, правовая и общественная защита.

Елена Кузьмичёва Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В стратегиях всех предприятий есть раздел, посвященный молодежной политике. Мы вновь собрали молодежный актив профсоюзов. Участниками форума стали более 160 человек. Итогом станет список предложений от них, что бы они хотели изменить на своих предприятиях, чтобы улучшить условия для молодых работников. Затем мы эти инициативы передадим властям и главам производств», – пояснила Председатель Федерации профсоюзов Республики Татарстан Елена Кузьмичёва.

Форум организован федерацией профсоюзов РТ совместно с региональным отделением партии «Единая Россия».

Профессиональная самореализация молодежи соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».