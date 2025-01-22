Фарид Мухаметшин: «Раньше на руках носили династии лесоводов. Их надо поддерживать»

О беспилотниках для борьбы с пожарами и нарушителями, непарном шелкопряде, увеличении расчетной лесосеки и молодых кадрах шла речь сегодня на итоговой коллегии Минлесхоза РТ в Казани. Работу лесников в 2024 году оценил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.





На первом этаже Министерства лесного хозяйства РТ участников коллегии встречала выставка, рассказывающая о главных итогах работы в 2024 год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Квадрокоптеры и оцифровка лесной отрасли

На первом этаже Министерства лесного хозяйства РТ участников коллегии встречала выставка, рассказывающая о главных итогах работы в 2024 году. Вестибюль украсили елями, хвойный аромат которых напоминал о прошедших новогодних праздниках.

Одним из первых из числа почетных гостей в здании появился председатель Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев. Фарид Мухаметшин приехал тоже заблаговременно, он внимательно ознакомился с представленной экспозицией.

В прошлом году реализовывали комплекс мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов национального проекта «Экология». У нас большие резервы, – рассказал гостям первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Вы не выполнили задачу, я смотрю документ, по приросту новых лесных массивов. Вы задачу до конца не выполнили, – прервал его Фарид Мухаметшин.

Лесной фонд республики мы полностью засадили, дальше расширяться не можем. Чтобы повысить лесистость республики, сейчас вовлекаем в активный оборот сельхозземли, – пояснил Зарипов.

Фарид Мухаметшин внимательно ознакомился с представленной экспозицией Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главное, чтобы пожаров не допустили, – ответил на это Мухаметшин.

Ильгизар Зарипов напомнил, что с 2025 года лесники Татарстана начали работать по новому национальному проекту «Экологическое благополучие». Определены ключевые показатели работы.

Мы должны к 2030 году обеспечить баланс, чтобы на 12% было больше посадок, чем вырубленных территорий, – сообщил Зарипов.

Гостей сопровождал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров. В вестибюле была организована работа нескольких стендов. На одном из них были представлены образцы квадрокоптеров.

В вестибюле была организована работа нескольких стендов. На одном из них были представлены образцы квадрокоптеров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В настоящее время арсенал квадрокоптеров – семь штук. Оцениваем качество выполненных работ по заготовке древесины, принимаем лесосеки, оцениваем захламленность снегом… Эти инструменты позволяют мониторить лесные пожары, – пояснил Ильгизар Зарипов.

Он сообщил, что в этом году планируется закупить еще 31 единицу подобной техники.

Лучше бы деревья сажали, – пошутил в ответ Мухаметшин.

Гостям показали результаты оцифровки лесных насаждений республики. Масштабную работу провел Фонд пространственных данных для выявления лесов, не вошедших в последнюю инвентаризацию гослесфонда. Рассказали о федеральной государственной информационной системе лесного комплекса в целом.

Сувенирную продукцию представили Сабинский, Нурлатский, Арский и Зеленодольский лесхозы и Лубянский лесотехнический колледж. В заключение гостей порадовало выступление представителей Арского школьного лесничества, которые рассказали о нем на русском и татарском языках. Фарид Мухаметшин поинтересовался, есть ли ли среди ребят потомственные лесники. Услышав, что есть, он посоветовал мальчику иди по стопам отца и сфотографировался с ребятами на память. «Пора возрождать династии», – сказал он.

По традиции коллегия началась с основного доклада Равиля Кузюров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В зону СВО направлено более 2 тыс. куб. метров древесины

По традиции коллегия началась с основного доклада Равиля Кузюрова. 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, поэтому Кузюров начал выступление с рассказа о поддержке участников СВО. Оказывается, работники лесной отрасли Татарстана заготовили и отгрузили древесину в зону специальной военной операции в объеме более 2 тыс. куб. метров, а также выделили более 17 тыс. куб. метров дров для нужд семей мобилизованных.

«Предоставлены лесоматериалы в объеме 240 кубометров. Данная работа ведется на постоянной основе. Для оказания содействия по формированию фонда семян лесных растений в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях министерством направлены семена сосны обыкновенной массой более 32 килограммов», — сказал Кузюров.

Кроме того, по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова о содействии в проведении акции «Аллея памяти» Минлесхозом РТ была организована доставка саженцев и собранной подведомственными учреждениями гуманитарной помощи в ДНР.

Кузюров также рассказал о главных итогах работы по нацпроекту «Экология», действие которого завершилось в прошлом году. Лесовосстановительные работы на землях лесного фонда в республике проведены на площади более 2,7 тыс. га, выполнен комплекс мероприятий по агротехническому уходу. За год заготовлено более 11,5 тыс. кг семян основных лесообразующих пород, что покрывает потребности. Лесных пожаров в прошлом году в регионе допущено не было.

В прошлом году специалисты лесной отрасли провели мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2025 году обработок леса от непарного шелкопряда не будет

В прошлом году специалисты лесной отрасли провели мероприятия по уничтожению или подавлению численности непарного шелкопряда в Бавлинском, Бугульминском, Болгарском, Азнакаевском и Лениногорском лесничествах на общей площади более 12 тыс. га.

«В осенний период специалистами филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центр защиты леса Республики Татарстан» проведен осенний учет численности непарного шелкопряда, по результатам которого установлено, что в 2025 году нет угрозы ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, проведения мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредных организмов не требуется», — пояснил Равиль Кузюров.

Несмотря на теплую зиму, представители лесной отрасли надеются, что очаги непарного шелкопряда в новом сезоне не представят никакой угрозы деревьям в связи с их малым количеством.

Также для снижения лесопатологической напряженности в лесах в прошлом году в республике были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади более 2,4 тыс. га. В приоритете остаются участки около населенных пунктов и детских оздоровительных лагерей, заметил Кузюров.

Расчетная лесосека в 2024 году в республике освоена в объеме 600 тыс. куб. метров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Увеличение расчетной лесосеки позволит поднять зарплату работникам отрасли»

Особое внимание в своем выступлении Кузюров уделил необходимости увеличения расчетной лесосеки – ежегодного допустимого объема изъятия древесины. Он напомнил, что Минлесхозом Татарстана совместно с Минприроды России разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ», предусматривающий ее двукратное увеличение. Инициатива уже принята в первом чтении в ноябре 2024 года, в настоящее время разрабатываются поправки к законопроекту.

«При утверждении данного законопроекта появится возможность реализации механизма последующего участия на аукционах лесхозов, тем самым увеличится освоение расчетной лесосеки. Законопроект позволит создать условия для более эффективной экономической деятельности лесхозов, увеличить производительность труда, поднять среднюю заработную плату работников учреждений и поступление налоговых платежей во все уровни бюджетной системы», — сообщил Равиль Кузюров.

Расчетная лесосека в 2024 году в республике освоена в объеме 600 тыс. куб. метров. Министр пояснил, что сейчас допустимого количества вырубки леса недостаточно, чтобы улучшить его санитарное состояние и создать площади для посадки молодых деревьев. А старые деревья подвержены различным заболеваниям, и такая древесина неликвидна.

«Обеспечение освоения установленного объема древесины имеет важное значение не только для экологии, но и для экономики», — подчеркнул министр лесного хозяйства Татарстана.

«Одной из важных задач для нас является подготовка молодых кадров для отрасли» Фото: © «Татар-информ»

Молодым людям при устройстве на работу в лесничество будут платить до 500 тыс. рубелй

В заключение выступления Кузюров поднял кадровый вопрос. На сегодняшний день в лесной отрасли республики трудятся более 2,5 тыс. человек, большинство – мужчины. Средний возраст работников – 43 года.

«Одной из важных задач для нас является подготовка молодых кадров для отрасли. В Татарстане сохранилась и развивается прекрасная модель профориентационной работы – школьные лесничества. 174 школьных лесничества объединяют более 2 тыс. учащихся», – заметил Кузюров.

Кузницей кадров выступает Лубянский лесотехнический колледж, основанный еще в 1921 году. За годы работы он выпустил больше 9 тыс. специалистов. Кроме того, ведет подготовку специалистов факультет лесного хозяйства и экологии Казанского государственного аграрного университета.

В республике благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова действует программа «Развитие лесного хозяйства РТ». Благодаря документу ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на поддержку молодых специалистов. С 2020 года по этой программе поддержку получил 31 специалист. С 2025 года при трудоустройстве в подведомственные учреждения Минлесхоза РТ выпускники высших и средних учебных заведений получают подъемные в увеличенном размере – 500 и 300 тыс. рублей соответственно.

Позже в своем докладе и. о. руководителя Департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев отметил, что в целом зарплата в отрасли подросла примерно на 20-30%. Но в целом еще не дотягивает до среднего уровня по экономике.

Рифкат Минниханов, выступая на коллегии, сообщил, что в 2024 году в республике принята программа развития беспилотной авиации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Леса украшают нашу республику, это наше богатство»

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, выступая на коллегии, сообщил, что в 2024 году в республике принята программа развития беспилотной авиации. Минлесхоз Татарстана стал одним из исполнителей ее раздела стимулирования спроса на услуги беспилотных авиационных систем.

«В прошлом году министерством проведена большая работа по оснащению беспилотными воздушными судами и отработке сценариев их применения в будущем», – заметил он.

Подводя итоги встречи, Фарид Мухаметшин отметил, что «леса – божий дар», так же как грибы и ягоды. По его словам, в промышленно развитом Татарстане выращивание лесов очень важно для сохранения качества воздуха. Он обратил внимание собравшихся на два важных момента. Во-первых, лесовосстановление в республике не уменьшается. А во-вторых, в прошлом году не было ни одного лесного пожара.

Мухаметшин также заострил внимание собравшихся на необходимости возрождения династий лесоводов.

«Раньше, я помню, на руках носили династии лесоводов. Помните? Вся семья: отец, два сына – лесники, работают… <…> Это тоже надо поддерживать. С воспитанием в семье будет заложено самое лучшее», – пояснил он.

По словам Председателя Госсовета РТ, леса – бесценный ресурс, который ограничен. Если в лесу небрежно и небережно относиться, его можно потерять.

«Леса украшают нашу республику, это наше богатство», – еще раз подчеркнул он.