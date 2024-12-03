Фарид Мухаметшин: Работа Татарстана с соотечественниками высоко оценивается

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Межведомственная системная работа Татарстана по взаимодействию с соотечественниками высоко оценивается на федеральном уровне. Об этом заявил на заседании Координационного совета по делам соотечественников при Раисе РТ глава парламента республики и председатель этого совета Фарид Мухаметшин.

«По итогам участия делегации республики в восьмом Всемирном конгрессе российских соотечественников в наш адрес поступило письмо от ответственного секретаря Правительственной комиссии по делам соотечественников, директора Департамента по работе с соотечественниками Геннадия Овечко. Он поблагодарил за наше содержательное участие в форуме», – рассказал Председатель Госсовета РТ.

Мухаметшин отметил, что Татарстан – один из субъектов РФ, в котором наиболее интенсивно идет взаимодействие с соотечественниками. Он попросил помощника Раиса РТ Газинура Бакирова продолжить участие от имени республики в Правительственной комиссии по делам соотечественников.

Глава парламента подчеркнул, что большую работу по сотрудничеству с соотечественниками проводит Раис Татарстана Рустам Минниханов. «Во время многочисленных командировок в субъекты Федерации и за рубеж Рустам Нургалиевич всегда находит время для общения с активом татарских общин в теплой неформальной обстановке», – уточнил он.

По словам Председателя Госсовета, многие годы Татарстан уделяет особое внимание развитию многосторонних связей со странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества. «Взаимодействие с Исламским миром строим как на двусторонней основе, так и через многосторонние экономические и политические площадки, в том числе в формате Группы стратегического видения “Россия – Исламский мир”», – заметил он.

Мухаметшин напомнил, что в следующем году отмечается 80-летие Великой Победы. Лидеры стран-участниц СНГ на Астанинском саммите в октябре 2022 года приняли решение объявить 2025-й Годом 80-летия Победы и Годом мира, добавил он.

«Думаю, что и на уровне нашего Координационного совета мы примем самое деятельное участие в мероприятиях Года. Тем более что в послании Государственному Совету Раис республики объявил 2025-й в Татарстане Годом защитника Отечества», – сказал глава парламента.

Всемирный конгресс татар объединяет 512 общественных организаций, в том числе 149 организаций в 47 странах, сообщил заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета (Милли Шура) ВКТ Василь Шайхразиев.

«Всемирный конгресс татар утвердил план мероприятий на этот год, в нем 460 пунктов. Мы объявили 2024-й Годом личностей. И в апреле в Ялте открыли памятник Герою Советского Союза Гали Мазитову. Ялтинская школа №9 будет носить имя этого героя. Согласие руководства Крыма и города есть, остаются технические и юридические моменты. Для нас это очень значимо», – заявил он.

Кроме того, в столице Киргизии был открыт памятник татарскому поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю. «Бюст установлен в большой школе Бишкека. Тоже есть договоренность, что эта школа будет носить имя поэта», – подчеркнул Шайхразиев.

Он упомянул, что в своем послании Госсовету республики Рустам Минниханов поставил новые задачи Всемирному конгрессу татар. «На 2025 год уже утвердили план. В нем тоже примерно 460 пунктов. Следующий год Всемирный конгресс татар объявил Годом 80-летия Великой Победы и Годом мира», – заключил вице-премьер.

Участие в заседании также приняли руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, представители министерств и ведомств.