Фарид Мухаметшин: «Пусть в наших домах звучат разговоры на языках, дорогих нам с детства»

Международный день родного языка – праздник, подчеркивающий важность языка как живого духа народа, хранителя тысячелетней мудрости и национального самосознания. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Республики Татарстан, Председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин в своем канале в MAX.

«Татарстан – многонациональная республика, где в мире и согласии проживают представители 175 национальностей. Наша сила – в культурном многообразии и взаимоуважении. Особенно ценно, что речь идет не только о сбережении родных языков, но и об их активном использовании», – отметил Мухаметшин.

Он подчеркнул, что в год 140-летия Габдуллы Тукая особое внимание уделяется роли родного языка как источника мудрости и опыта поколений.

«Пусть в наших домах звучат разговоры на языках, дорогих нам с детства», – сказал Председатель Госсовета РТ.

Он также поделился видео, на котором учащиеся Многонациональной воскресной школы говорят на родных языках.

Видео: https://max.ru/id1654014349_gos2