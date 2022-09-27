Фарид Мухаметшин проверил охрану школы имени Бориса Кузнецова в Лаишевском районе

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин посетил в Лаишевском районе среднюю школу №2 имени Героя Советского Союза Бориса Кузнецова, где пообщался с педагогами и учащимися, а также ознакомился с тем, как решаются вопросы обеспечения безопасности детей в общеобразовательном учреждении.

Как сообщает пресс-служба парламента республики, в школе обучаются 523 ребенка. Три года назад здесь был сделан капитальный ремонт, установлена автоматическая пожарная сигнализация.

«У школы заключен контракт с ЧОП, ежедневно с семи утра до семи вечера в школе дежурит наш сотрудник, имеется две тревожные кнопки: одна у охраны, одна у директора. Школа также оснащена камерами как изнутри, так и по периметру территории», – рассказал инспектор охраны Мударис Газизуллин.

Общаясь с педагогами, Фарид Мухаметшин обратил особое внимание на необходимость усиления воспитательной и профилактической работы, в том числе по линии классного руководства.

«Нас очень беспокоит сложившаяся ситуация, вчерашняя трагедия в Ижевске, – сказал он, – уверен, роль и авторитет классных руководителей должны быть увеличены. Нужно внимательно работать с классом, учениками, предупреждать возможные негативные явления. Наша задача – не допустить подобных трагедий в будущем. Безусловно, мы не снимаем ответственность с семьи и родителей, но и школа должна усилить свою воспитательную работу».

Председатель Госсовета РТ ознакомился и с тем, как в школе изучают родные языки, сохраняют и развивают традиции различных народов. Учащиеся встретили главу парламента приветствиями на своих родных языках. В школе также уделяют большое внимание исследованию генеалогического древа семьи.

Так, династия семьи Алешиных, старожилов Лаишевского района, ведет свою историю с 17-го века. Более 14 поколений вносят весомый вклад в экономику и образование района. Большинство членов семьи – педагоги и творческие работники, учителя, музыканты и спортсмены, являются победителями и лауреатами многих всероссийских и республиканских конкурсов и фестивалей. «Очень важно сохранять традиции семьи, передавая их из поколения в поколение, тем самым воспитывая молодежь», – подчеркнул Мухаметшин.

Сегодня же руководитель парламента возложил цветы к памятнику русскому поэту и известному общественному деятелю, уроженцу этого края Гавриилу Державину.