Фарид Мухаметшин провел урок патриотизма в одной из школ Нурлата

Председатель Государственного Совета РТ, секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин стал гостем на уроке патриотизма в средней общеобразовательной школе №1 города Нурлата. Ученики обсудили сохранение памяти героев Великой Отечественной войны, а также поддержку бойцов, которые сейчас служат в зоне специальной военной операции.

«Рад, что вы нашли такую интересную форму, как уроки патриотизма. Это очень важно в сегодняшних условиях. Вы живете в Татарстане, будьте патриотами своей республики, страны, района. Мы продолжаем двигаться вперед, даже несмотря на огромные санкции. Недавно в парламенте мы рассматривали закон о патриотизме. Это очень широкое понятие. Мы хотим с детства воспитывать в людях любовь к Родине, стране, семье», — сказал школьникам Мухаметшин.

На уроке учительница рассказала о причинах начала специальной военной операции на Украине и спросила, как сами школьники помогают бойцам.

Оказалось, что учащиеся пишут письма солдатам на передовую. Одна из девочек вызвалась прочитать его прямо на уроке.

«Хочу сказать вам всем, участникам специальной военной операции на Украине, огромное спасибо. Мы, находясь здесь, не видели весь тот ужас, который происходил и происходит на Украине. Мы видим мирное и чистое небо над нами. Хочу пожелать мужества, стойко перенести все тяготы этого времени. Мы гордимся вами, наши защитники, весь народ ждет вас дома живыми и невредимыми», — прочитала свое послание она.

Мухаметшин также осмотрел несколько отремонтированных кабинетов школы, где появилось все необходимое оборудование для практического изучения физики, химии, биологии и информатики.