Фарид Мухаметшин провел прием граждан в Региональной общественной приемной

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета, Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин провел личный прием граждан. Обращения касались работы управляющей компании и содействия в предоставлении транспорта, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ветеран труда Виктор Трушин, проживающий в доме по улице Декабристов, пожаловался на состояние кровли, которая дала течь спустя годы после капремонта, и на работу отопительных приборов в квартире. По его словам, проверяющие органы нарушений не выявили.

Мухаметшин поручил Жилищной инспекции РТ взять ситуацию под контроль. Приглашенный на прием начальник ведомства Александр Тыгин отметил, что инспекторы уже выезжали на место, и пообещал провести повторную проверку. В случае выявления нарушений со стороны УК или подрядчика последует ответственность.

Председатель регионального отделения Русского географического общества Дмитрий Шиллер обратился с просьбой выделить транспорт для участия студентов в экспедиции. Вопрос взят в работу.

В ходе приема Фарид Мухаметшин и депутат Госсовета Ренат Валиуллин по инициативе Шиллера обсудили перспективы подписания соглашения между отделением РГО и Ассамблеей народов Татарстана.

Житель Альметьевска Эдуард Маннанов поблагодарил за ранее оказанную поддержку и передал Мухаметшину книгу «Годы и люди Таттрансгаза».