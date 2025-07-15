Фарид Мухаметшин провел прием граждан в Казани

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Сегодня Председатель Государственного Совета, Секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин провел прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя партии Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

К главе парламента обратился 89-летний житель Казани, заслуженный строитель Республики Татарстан, ветеран строительной отрасли Российской Федерации и Республики Татарстан Ахметвагиз Ягудин, с 2003 года находящийся на заслуженном отдыхе.

В беседе с Председателем Госсовета РТ ветеран рассказал о своем трудовом пути и выразил желание продолжать принимать активное участие в общественной жизни республики. Глава парламента поинтересовался условиями жизни ветерана и предложил сотрудничать с ветеранскими организациями города и республики.

«Важно окружить вниманием и заботой заслуженных людей нашей республики, внесших весомый вклад в социально-экономическое и общественно-политическое развитие Татарстана, в его вопросе обязательно окажем содействие», – подчеркнул Мухаметшин, комментируя обращение ветерана.

Фото: пресс-служба Государственного Совета РТ

Жительница Казани Александра Мухина обратилась к Председателю Госсовета РТ с предложением разработать и внедрить новый информационный портал «Спортивный Татарстан». В настоящее время уже практически готов паспорт социально значимого проекта, который направлен на популяризацию физической культуры и спорта среди жителей республики, и его презентация.

Как отметила Мухина, проект представляет собой онлайн-платформу, где планируется разместить актуальную информацию о спортивных федерациях, работающих в Татарстане, а также интерактивную карту спортивных сооружений республики. Пользователи портала смогут узнать, где в муниципалитетах республики можно заняться тем или иным видом спорта, как связаться со спортивными секциями и спортшколами.

Кроме того, на сайте планируется публиковать актуальные новости о спортивных мероприятиях. По словам жительницы Казани, предлагаемый проект призван объединить всю информацию о спортивной жизни республики в едином интернет-портале, что, безусловно, очень удобно.

«Интересный и нужный проект. Поручил Штабу общественной поддержки оказать содействие в подготовке документов для его дальнейшего выдвижения на конкурс грантов для некоммерческих общественных организаций», – отметил Фарид Мухаметшин, комментируя инициативу в своем Телеграм-канале.