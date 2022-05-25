Фарид Мухаметшин провел в Казани прием граждан по личным вопросам

Председатель Государственного Совета РТ, секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин провел прием граждан по личным вопросам в региональной общественной приемной партии. Татарстанцы попросили главу парламента решить актуальные вопросы, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Депутат Казгордумы, учредитель АНО «Все для детей» Далия Гайнанова обратилась с просьбой помочь в организации горячей линии для родителей детей-инвалидов с участием исполнительных и муниципальных органов власти, общественных организаций и представителей бизнеса. Она пояснила, что при рождении ребенка с ОВЗ многие родители сталкиваются с отсутствием необходимой информации о доступной помощи.

«Фарид Мухаметшин поручил исполкому регионального отделения "Единой России" подготовить пакет документов для обращения в Правительство Татарстана», – отметили в пресс-службе.

Учителя физкультуры казанской гимназии №6 Ильнур Халимов и Сергей Сергеев попросили помочь в организации встречи команды волейбольной секции образовательного учреждения со спортсменами команд «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс».

В ответ на это руководитель парламента предложил возобновить регулярные встречи команд Школьной волейбольной лиги с татарстанскими спортсменами.

Пенсионерка из Кировского района Казани Наталия Шарафеева обратилась по вопросу благоустройства двора. По ее словам, рядом с детской площадкой растут старые деревья, ветки которых представляют угрозу жизни детей и пожилых людей.

Секретарь регионального отделения «Единой России» это обращение также взял под контроль республиканского штаба партии.