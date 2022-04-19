Фарид Мухаметшин провел прием граждан по личным вопросам в Казани

Председатель Государственного Совета Татарстана, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин сегодня провел прием граждан по личным вопросам в общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Ветеран труда Дина Зенцова, проживающая в казанском поселке Караваево, рассказала Фариду Мухаметшину о проблеме с оказанием амбулаторной помощи пенсионерам. По ее словам, до 2020 года медицинским обслуживанием жителей занималась местная амбулатория от городской больницы №12. Но с началом пандемии коронавируса из-за нехватки медработников ее закрыли. Жители поселка просят восстановить работу амбулатории.

Глава парламента ответил, что Министерством здравоохранения РТ уже принято решение закрепить за амбулаторией в Караваеве дежурных медработников. «Совместно с министерством постараемся более полно восстановить работу амбулатории и организовать дежурство врача и медсестры. Вопросы здоровья наших людей, особенно ветеранов и пенсионеров, для нас очень важны», — заверил он.

Директор Республиканской детской библиотеки Ирина Мухаметгареева попросила оказать содействие в организации сотрудничества с Домом дружбы народов РТ. Фарид Мухаметшин заверил, что поручит руководству Дома дружбы народов подготовить соглашение о сотрудничестве с библиотекой.

В региональную общественную приемную «Единой России» татарстанцы обратились и по другим вопросам. Так, например, были подняты вопросы социализации детей, прибывших из Донбасса, а также организации профориентационных экскурсий в Государственный Совет для победителей республиканского этапа чемпионата WorldSkills.

Секретарь Татарстанского регионального отделения партии взял все обращения на контроль республиканского штаба «Единой России».