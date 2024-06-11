Фарид Мухаметшин провел прием граждан

Председателя Госсовета Татарстана, секретаря Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарида Мухаметшина попросили оказать помощь в установлении в Керченском парке стенда в память об уроженцах ТАССР, погибших при защите Крыма. С такой просьбой по время приема граждан к спикеру татарстанского парламента обратился руководитель казанского историко-патриотического клуба «За Родину» Эдуард Дорохин.

Дорохин рассказал, что в ходе архивно-поисковой экспедиции в Республику Крым и город-герой Керчь участникам поисковой экспедиции удалось установить данные о захоронении 21 уроженца ТАССР. Это жители республики, участники Великой Отечественной войны, погибшие во время освобождения Керченского полуострова в 1943-1944 годах. Они были захоронены в Братской могиле как неизвестные солдаты.

«Мы просим оказать содействие в установке информационного щита или стенда на территории Керченского парка, на котором будут перечислены имена наших героев-земляков», – сказал Дорохин.

Фарид Мухаметшин поблагодарил руководство клуба за их кропотливый труд по поиску, установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества. «Вы занимаетесь благим делом, – подчеркнул Фарид Мухаметшин. – Впереди нас ожидает памятная дата – празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Со своей стороны мы окажем всемерную поддержку в решении вопроса».

С просьбой оказать помощь в решении жилищного вопроса к Фариду Мухаметшину обратилась жительница села Шемордан Сабинского района Нурия Головиева. Она многодетная мать с инвалидностью, проживает в доме вместе с родителями.

Данный вопрос спикер Госсовета РТ взял на личный контроль, сообщает пресс-служба парламента.