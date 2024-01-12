Фарид Мухаметшин: Прошедший год был непростым, но Татарстан экзамен выдержал

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Прошедший год был непростым не только для Татарстана, но и в целом для России, а также для многих других государств. Однако республика экзамен выдержала, заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на пресс-конференции.

«Трудности пережили, и наша экономика работает успешно. Фиксируем рост по итогам прошлого года. Если кто-то думает, что это легко далось, то ошибается. Было принято много превентивных мер, что позволило преодолеть сложности. Во всяком случае, минимизировать трудности, которые недружественные страны создают России. Год мы прожили в мире, дружбе и согласии», – сказал глава парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что был принят бездефицитный бюджет на 2024 год. Его проект долго обсуждало руководство республики. «И не оставили возможности, чтобы рассчитывать на какое-то увеличение доходов. С одной стороны, это наша осторожность, с другой — уверенность. Если дополнительные доходы не получишь, то какой-то проект нужно будет рубить или резать», – пояснил он.

В результате, по словам Председателя Госсовета, бюджет сформирован сбалансированный по программам и мерам, которые предварительно обсуждались с федеральным центром. «Нас уверили, что этот бюджет будет реальным, но над ним нужно очень кропотливо работать», – заметил он.

Спикер рассказал, что одним из приоритетов в работе депутатов стала поддержка участников спецоперации и членов их семей. Так, по линии регионального отделения партии «Единая Россия» с начала СВО в ЛНР отправлены более 2 тыс. тонн гуманитарного груза, 133 грузовые машины.

В прошлом году Госсоветом приняты 138 республиканских законов, из них 20 базовых. Среди социально значимых Мухаметшин особо отметил законы, касающиеся преимущественного права на жилье детей-сирот, принимавших участие в СВО; бесплатного предоставления земель многодетным семьям, один из членов которой – участник СВО; бесплатной юридической помощи и др.

Он добавил, что основным направлением в деятельности парламента остается работа с обращениями граждан. В прошлом году поступило 3,6 тыс. обращений.

Председатель Госсовета напомнил, что 2024-й в России объявлен Годом семьи, а в Татарстане – Годом научно-технологического развития. «Мы поддержали предложение Президента России Владимира Путина объявить Год семьи. Ведь семья – это фундамент нашего общества, это ценности любого государства, республики, каждой территории, субъекта», – заключил он.

В примерном плане работы в Государственном Совете на этот год числится 23 республиканских законопроекта.