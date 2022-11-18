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Ру Тат
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Политика
18 ноября 2022  11:22
Надежда Гордеева

Фарид Мухаметшин из-за болезни пропустил заседание Госсовета Татарстана

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Тридцать седьмое заседание Государственного Совета Татарстана проходит без участия главы парламента Фарида Мухаметшина. Он отсутствует в связи с простудным заболеванием. Об этом сообщил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.

«Фарид Хайруллович в связи с простудным заболеванием поручил мне сегодня провести заседание Госсовета», – сказал Камалтынов перед началом заседания.

Изначально в повестку заседания было внесено 15 вопросов, но председатели профильных комитетов попросили включить и дополнительные. В результате депутаты рассмотрят 26 вопросов.

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