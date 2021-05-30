Фарид Мухаметшин проголосовал на праймериз «Единой России»

Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин принял участие в праймериз партии в режиме офлайн — свой голос руководитель татарстанского парламента отдал на одном из счетных участков в Вахитовском районе Казани.

Мухаметшин напомнил, что в этом году единороссы применили гибридную схему — проголосовать можно как онлайн, так и в традиционной форме, придя на избирательный участок.

«Онлайн-голосование подходит не всем: есть удаленные территории, много мест с сельским населением, для которых ближе традиционный формат голосования. Поэтому мы выступили на федеральном уровне, чтобы была такая возможность. Нас услышали — 42 региона страны получили такое право», — объяснил Мухаметшин.

Он отметил, что в этом выборном цикле татарстанцы демонстрируют повышенную активность. Жители республики проявляют интерес как к предстоящим осенним выборам в Госдуму, так и к праймериз «Единой России».

«По предварительным данным, текущая явка избирателей значительно выше, чем была на предыдущих выборах. Активность людей значительно лучше прошлых лет», — рассказал Председатель Госсовета РТ.