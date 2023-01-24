Фарид Мухаметшин: Проект «Выбирай свое» сработал на авторитет «Единой России»

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак провел селекторное совещание по вопросам реализации партийного проекта «Выбирай свое». В нем принял участие Председатель Государственного Совета РТ, секретарь регионального отделения партии Фарид Мухаметшин.

По словам Андрея Турчака, новый проект направлен на защиту прав и поддержку производителей, способствующих импортозамещению. Выразив признательность российскому бизнес-сообществу за его работу в нынешних непростых условиях, секретарь Генсовета партии подчеркнул, что этот проект нужно развивать.

«По мере выявления каких-то незаполненных ниш надо оперативно передавать эту информацию в Минпромторг, а также информировать потенциальных производителей такой продукции», — подчеркнул Турчак.

Он уверен, что необходимо совершенствовать обмен информацией между производителями, поставщиками и потребителями. Для этого Минпромторг создал специальную биржу.

Секретарь Татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин, рассказывая о мерах поддержки производителей и поставщиков в рамках программ импортозамещения в Татарстане, отметил скоординированность действий республиканских органов власти и руководителей промышленных предприятий.

«Этот проект сработал на авторитет нашей партии, мы объединили усилия руководителей большинства хозяйствующих субъектов республики, — заметил он. — Возможности проекта для развития экономики интересуют всех, производственники видят его перспективы».

Фарид Мухаметшин отметил, что для многовекторной экономики Татарстана проект имеет важное значение.

«С его помощью мы сумели не допустить спада экономики, а, наоборот, добились небольшого роста, — сказал он. — У себя в республике мы называем проект немного по-другому — „Созидай свое”. И верим в его возможности».

Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков на совещании отметил, что за последнее время существенно упрощена нормативно-правовая база, продолжается системная работа над повышением доли продуктов российского происхождения в госзакупках.

«В настоящий момент подготовлен проект поправок к закону „О промышленной политике”, закрепляющий законодательно приоритет приобретения российской продукции при реализации проектов с господдержкой», — пояснил он.

По мнению заместителя руководителя думской фракции «Единая Россия» Сергея Морозова, актуальность целей и задач партийного проекта не уменьшилась, поскольку санкционное давление на Россию продолжит расти.

«Мы отменили порядка 240 тыс. мероприятий на проверки — это тоже очень хорошо отразилось на бизнесе», — добавил он.

Проект по импортозамещению «Выбирай свое» был запущен весной 2022 года. Его координатором стал заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.