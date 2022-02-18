Фарид Мухаметшин призвал Зеленодольский район задействовать неиспользуемые сельхозземли

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал руководство Зеленодольского района ввести в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные земли. Об этом глава парламента заявил на сессии Совета района.

«Много неиспользуемых земель. Поставьте задачу — неиспользуемые земли, в том числе пахотные, хорошие угодья, максимально задействовать. В Зеленодольском районе 8518,3 гектара — заброшенная пашня. Решив эту задачу, можно серьезно пополнить продовольственную корзину. Можно перепахать и засеять кормовыми или зерновыми. Не упустите такую возможность», — сказал Мухаметшин.

При этом он отметил, что Зеленодольский район входит в тройку лидеров рейтинга эффективности сельского хозяйства среди муниципалитетов республики. «Это хороший показатель. Удержать его тоже непросто, но у вас есть возможность его улучшить», — подчеркнул Председатель Госсовета.

Руководитель парламента также выразил надежду на то, что в этом году Татарстан улучшит показатели в сельскохозяйственной отрасли. «Зима была снежная, влага будет. Думаю, в сельскохозяйственном секторе мы серьезно изменим показатели в целом по республике», — заключил он.