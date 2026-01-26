Фарид Мухаметшин призвал увеличить число центров психологической помощи в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на сегодняшний день центры психолого-педагогической помощи работают в десяти муниципальных образованиях и охватывают только 12% от общего числа молодежи, необходимо это число увеличивать. С таким поручением на коллегии Минмолодежи РТ выступил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Такие центры есть только в десяти муниципальных образованиях. Их охват, несмотря на развитие цифровых сервисов, всего 130 тыс. человек. Считаю, что для нашей республики это маловато. Это может говорить о недостаточной осведомленности в возможностях, которые существуют. Технические возможности все есть», – заявил глава парламента.

Он подчеркнул, что информирование молодежи о доступных возможностях должно стать одной из ключевых задачей Минмолодежи РТ в текущем году.

В Татарстане выстроена система психолого-педагогической помощи детям и молодежи, и виден их запрос на такую поддержку, добавил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Мы видим высокую потребность нашей молодежи в психологическом сопровождении. В 2025 году психологи оказали специализированную поддержку почти 5,5 тысячам демобилизованных бойцов и их близких. Это почти на порядок больше, чем в 2024 году. В настоящее время специалисты акцентируются на разработке адресных программ психологического сопровождения несовершеннолетних детей участников СВО», – отметил он.

Основными трудностями для полноценного охвата психологической помощью Кадыров назвал высокую текучку кадров, а также отсутствие утвержденных нормативов по численности специалистов по отношению к численности молодых людей на федеральном уровне, в котором регионы нуждаются, а также утвержденного расчета временных трудозатрат психолога на выполнение каждого вида работ. Министр призвал Росмолодежь задаться этим вопросом.

«Эти факторы действительно сдерживают развитие психологической службы. Благодарю за четкое обозначение ключевой проблемой. Ваш запрос мы принимает к обязательной проработке и проведем отдельное экспертное обсуждение с регионами, чтобы учесть реальное практическое видение», – ответил замруководителя Росмолодежи Егор Литвиненко.