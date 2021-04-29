Глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин призвал усилить работу по реализации мероприятий Года родных языков и народного единства в городах и районах. Об этом председатель Совета Ассамблеи народов РТ заявил на встрече с руководителями филиалов ассамблеи, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

По словам Мухаметшина, в Год родных языков и народного единства, который объявлен в Татарстане, важно усилить работу по сохранению межнационального мира и согласия, изучению родных языков. «Это тот фундамент, на котором держится вся наша работа», — подчеркнул он.

Глава парламента отметил, что именно муниципалитетам принадлежит ведущая роль в деятельности по стабилизации и укреплению межэтнических отношений в Татарстане. «Конкретная работа с людьми идет на местах — в городе, районе, деревне, на предприятии», — уточнил он.

Мухаметшин заверил, что работа по укреплению материально-технической базы Домов дружбы и представительств Ассамблеи народов Татарстана будет продолжена.

Во встрече также принял участие директор Дома Дружбы народов РТ Ирек Шарипов. Он сообщил, что 8 мая в Доме дружбы республики откроется уникальная выставка, на которой будут представлены плакаты времен Великой Отечественной войны на языках народов Советского Союза.