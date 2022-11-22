Фарид Мухаметшин призвал татарских предпринимателей укрепить связи с бизнесом Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на пленарном заседании международного форума «Деловые партнеры Татарстана» обратился к татарским предпринимателям из регионов России и зарубежных стран с призывом укрепить связи с татарстанским бизнесом.

«Сегодня при поддержке федерального правительства, действующих национальных программ, государственных программ Татарстан активно участвует в привлечении федеральных денег в республику. Вы тоже можете активно участвовать в этих программах. Найдите возможности еще больше укрепить связи с бизнесом Татарстана. Торгово-промышленная палата, Союз предпринимателей, Союз производителей товара, общественные организации готовы решать эту задачу», — сказал Мухаметшин.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также отметил, что сейчас стоит задача не сбавлять имеющихся темпов. «Не стесняйтесь, не для себя просите, вы просите на государственные задачи, проявите упорство, потому что вы также должны ставить задачу объединения татарской диаспоры на местах. Думаю, вы примете меры для выполнения задачи по сохранению татарского мира», — обратился председатель Госсовета РТ к татарским предпринимателям.

«Мы стараемся сохранить язык, культуру, добрые традиции татарского народа. В России это вторая нация после русских, в Татарстане — первая. Для нас важно, чтобы все национальности жили во взаимном согласии. Это фундаментальная ценность», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.