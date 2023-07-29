Фарид Мухаметшин призвал сохранить лидерство Татарстана в российском волейболе

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поучаствовал во Всероссийском фестивале волейбола «От Калининграда до Камчатки» и поздравил собравшихся со столетием российского волейбола. Он отметил важность этого вида спорта в республике, который полюбился гражданам Татарстана.

«Сегодня у нас по всей стране большой волейбольный день – столетие развития волейбола в России. Это любимый коллективный вид спорта, который не требует больших финансовых затрат, доступный для каждого. Волейболом занимаются как профессионалы, так и любители.

Мы у себя в республике инициировали такой проект, как Школьная волейбольная лига (ШВЛ). Во всех школах нашей республики ативно поддержали идею. Во всех 45 муниципальных образованиях, городах и районах Татарстана ШВЛ получила поддержку, в том числе среди директоров школ, различных предприятий и организаций. Также очень активно поддерживает проект Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Волейбол стал любимым видом спорта. Мы в Татарстане все заражены любовью, доверием и преданностью к этому замечательному коллективному виду спорта. Поздравляю всех со столетием российского волейбола. Желаю всем спортивных успехов, чтобы Татарстан сохранял лидерство в стране по развитию волейбола своими успешными выступлениями», – передает слова Мухаметшина корреспондент «ТИ-Спорт».

Напомним, Школьная волейбольная лига была запущена в Татарстане в 2018 году. С тех пор в проекте успели поучаствовать свыше 18000 школьников.