Фарид Мухаметшин призвал сельчан Татарстана задействовать заброшенные сельхозземли

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал сельчан задействовать заброшенные сельскохозяйственные земли. Об этом глава парламента заявил на зональном совещании в Муслюмовском районе, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Мухаметшин отметил, что резервы для повышения эффективности хозяйств в районах имеются. В качестве одного из таких резервов он назвал остающиеся неиспользуемыми сельскохозяйственные и бесхозные земли.

«Управлением Россельхознадзора по республике был проведен мониторинг более 4,6 млн гектаров сельхозземель. С помощью современных цифровых технологий выявлено 113 тыс. гектаров заброшенной пашни. Здесь есть районы и восточной зоны [Татарстана]. Необходимо усилить внимание на решение этого вопроса и задействовать заброшенные земли», — сказал он.

Руководитель парламента подчеркнул, что развитию частных подворий и фермерских хозяйств в республике уделяется большое внимание. «Ежегодно для поддержки малых форм хозяйствования выделяется более 2 млрд рублей в виде грантов и субсидий», — заметил он.

Мухаметшин уточнил, что 1,5 млрд рублей заложено на финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». «Это позволит построить 5 тыс. кв. метров жилья, 84 объекта в 34 районах Татарстана, выполнить капремонт сетей, зданий и сооружений. Ожидаем увеличение поголовья коров на 1840 голов, крупного рогатого скота на откорме — на 1626 голов, лошадей — на 840 голов, птиц — на 540 тыс. голов», — добавил он.

По его мнению, в условиях новых вызовов для страны вопросы обеспечения продовольственной безопасности приобретают особую актуальность. «Обеспечение товарами первой необходимости, сохранение занятости населения, бесперебойное функционирование системообразующих организаций и оказание помощи бизнесу для адаптации к новым условиям являются приоритетными целями», — констатировал Председатель Госсовета.

О состоянии сельскохозяйственной отрасли республики в целом и о задачах по повышению деловой активности сельчан рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. Он призвал глав сельских поселений привлечь все силы для повышения эффективности использования мер господдержки.

Глава Муслюмовского района Альберт Хузин в свою очередь сообщил, что муниципалитет занимает шестое место в республике по производству мяса птицы, а по производству его фермерскими хозяйствами — первое. Если в прошлом году в районе работали 30 птицеводческих площадок, то в этом их стало 35. За последние годы объем инвестиций в эту отрасль составил около 1 млрд рублей.