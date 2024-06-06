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Фарид Мухаметшин призвал работать с неформальной молодежью
Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал Минмолодежи республики работать с неформальной молодежью. Об этом глава парламента заявил на 54-м заседании Государственного Совета РТ.
«Чем заинтересована сегодня неформальная молодежь, только в социальных сетях сидит, фейки получает? Как с этим работает Министерство по делам молодежи, созданное при Правительстве, финансируемое из бюджета нашей республики? Где с ними недорабатываем, что их интересует, только ли социальные сети?» – сказал Мухаметшин.
По его словам, в Татарстане для развития молодежи имеется хорошая база: в школах и вузах работают прекрасные педагоги, есть возможности для трудоустройства.
«Нужна конкретная работа с этими группами, которые называют себя неформалами, и где-то не согласны с той политикой, которая проводится в России», – подчеркнул Председатель Госсовета.
Мухаметшин добавил, что вопрос о работе с молодежью актуален и требует внимания власти. «Наша задача – воспитать достойную, подготовленную молодежь. Молодежь в целом неплохая. Патриотизм есть», – заключил он.
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