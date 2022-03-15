Фарид Мухаметшин призвал молодежь не реагировать на фейки

В связи с началом военной спецоперации на Украине в информационном пространстве обеих стран начало появляться огромное количество фейков. Для предотвращения еще большего конфликта России и Украины следует проверять информацию и не реагировать на фейки. Об этом на Восьмом заседании Молодежного парламента сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Обратите внимание на работу в информационном пространстве. Здесь можно нести свои подходы, тем более молодежь больше всего подвержена деструктивным проявлениям в этой среде. Разжигающий рознь поток фейков можно противопоставить спокойной и вдумчивой аргументации руководства нашей страны, наших Вооруженных сил», – сказал спикер.

Он добавил, что нынешний поток фейков и обвинений в сторону России только разжигает конфликт двух стран.

Напомним, что 4 марта 2022 года в России приняли новый закон о фейках. Он вводит в стране наказание за распространение ложной информации о действиях военных. Срок заключения за нарушение закона может достигать 15 лет.