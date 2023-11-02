Фарид Мухаметшин призвал контролировать соцсети после событий в Махачкале

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин попросил руководителя Управления Роскомнадзора по РТ Юрия Никитина усилить контроль за деструктивной информацией в соцсетях. Об этом глава парламента заявил на 48-м заседании Государственного Совета.

«Прошу оградить наше население, особенно молодежь, которые все сидят в социальных сетях и все фейки через себя пропускают. Обратите внимание на случай в Дагестане. Следите же за ситуацией? Так быстро собрать народ! Если нам, депутатам, поручат, так народ не соберешь. А тут собрались и целую вакханалию устроили», - сказал Мухаметшин.

Он заметил, что сейчас жители получают большое количество информации «нужной и ненужной» из социальных сетей.

«Этим пользуются наши недруги из недружественных стран, чтобы вводить смуту среди нашего многонационального народа. Мы должны пресекать эти вещи на корню, чтобы негативная информация не поступала», - подчеркнул глава парламента.

В связи с этим, по его мнению, можно ужесточить блокировки сайтов с нежелательной информацией.

«Не бойтесь где-то получить замечание за отключение, это дело надо пресекать во имя мира и благополучия жителей нашей республики», - заключил Мухаметшин.

Напомним, что 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия рейса из Тель-Авива на фоне событий в секторе Газа начались массовые беспорядки. Пострадали больше 20 человек, в том числе полицейские. Задержаны 60 человек, всего установлены 150 участников беспорядков.