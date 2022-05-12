Фарид Мухаметшин призвал фермеров РТ активнее участвовать в программах господдержки
Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал руководителей хозяйств активнее участвовать во всех программах господдержки. Об этом глава парламента заявил на зональном совещании по вопросам повышения деловой активности сельчан в Буинском районе, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.
Мухаметшин упомянул, что в республике запущена информационная система «Мои субсидии», которая упрощает процесс подачи заявки и документов в электронном виде. «Бюрократические барьеры снижены, теперь все зависит только от вашей активности. Следует искать дополнительные резервы своей работы. Изучите новые возможности, проведите разъяснительную работу с бизнесом и предпринимателями на местах, расскажите о возможностях, которые предоставляет республика, окажите поддержку в оформлении заявок», – обратился он к фермерам и главам сельских поселений.
Руководитель парламента подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить вопросам продовольственной безопасности. По его словам, Татарстан полностью обеспечивает себя продукцией животноводства, но в ряде районов наблюдается снижение поголовья скота. «При такой господдержке это недопустимо», – заявил Мухаметшин.
Председатель Госсовета добавил, что ежегодно для поддержки малых форм хозяйствования выделяется более 2 млрд рублей в виде грантов и субсидий. В этом году в целом на государственную поддержку агропромышленного комплекса в республике направят свыше 13 млрд рублей. С федеральным участием будет реализовано 28 мероприятий более чем на 5 млрд рублей.
«Объем средств поддержки из федерального бюджета сохранился на уровне прошлого года, из республиканского – увеличился на 8%. Такой поддержки личных подсобных хозяйств, которая оказывается в Татарстане, нет ни в одном другом регионе России», – заметил Мухаметшин.
В Татарстане работают более 470 тыс. личных подсобных, свыше 4 тыс. фермерских хозяйств и 300 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Перед началом совещания Фарид Мухаметшин посетил Буинскую центральную районную больницу, открывшуюся после ремонта, гериатрический кабинет. Он также принял участие в акции «Сад памяти», высадив в одном из парков города саженец каштана в память о подвиге уроженцев республики, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны.