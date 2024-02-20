Фарид Мухаметшин призвал единороссов обратить внимание на проблемы семей в Татарстане

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Обратить внимание на проблемы семей в районах Татарстана призвал единороссов Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин. Об этом он заявил на заседании президиума политсовета татарстанского отделения партии.

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, напомнил глава парламента. «На сегодня это крайне важный вопрос. Пока остаются вопросы с рождаемостью, воспитанием, пониманием того, что семья – это фундамент любого общества. Всегда были уважение и поддержка многодетных семей. Сейчас нужно вновь вернуться к вопросам по оказанию помощи», – отметил он.

Мухаметшин попросил единороссов оценить, какая помощь нужна семьям в районах республики, а также разъяснить им меры поддержки. «Нужно наладить такую работу в каждом районе. И это должна быть системная работа. Такого заостренного внимания к проблемам семьи еще не было», – подчеркнул он.

Заместитель секретаря татарстанского отделения «Единой России» Римма Ратникова добавила, что на федеральном и региональном уровнях подготовлен план мероприятий по проведению Года семьи. «Мы должны активно участвовать в реализации этих мероприятий, поддерживать их», – убеждена она.

По ее словам, основные мероприятия будут реализованы по партийному проекту «Крепкая семья». Кроме того, в республиканский конкурс «Дети рисуют страну» всегда включается номинация по объявленному году. «Думаю, что будем использовать и другие партийные проекты в реализации мероприятий Года семьи», – заметила Ратникова.

По ее мнению, многие мероприятия можно проводить на площадке Штаба общественной поддержки «Единой России».